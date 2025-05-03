Відбудова "Охматдиту": як просувається відновлення найбільшої дитячої лікарні країни

В "Охматдиті" розповіли, чому відновлення лікарні триває настільки довго

В дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" розповіли, що після російського ракетного удару в закладі повністю відновили роботу в пошкоджених корпусах. Однак роботи із відбудови зруйнованих перебувають на різних етапах планування.

Про це повідомили в НДСЛ "Охматдит".

Там зауважили, що після обстрілу в закладі провели першочергові протиаварійні роботи за кошти благодійного фонду "Таблеточки". Крім того, здійснили комплексну оцінку стану будівель лікарні і розробили план повного відновлення.

Виконані етапи відбудови корпусів відрізняються.

У лікувально-діагностичному корпусі провели технічний нагляд, залучили службу замовника, а також підписали контракт на розробку проєктної документації. У першій половині травня "Охматдит" планує оголосити процедуру закупівлі на капітальні ремонтні роботи.

РЕКЛАМА:

Відновлення цього корпусу фінансуватиме благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство".

Для зруйнованого хірургічного корпусу заклад провів технічне обстеження, розробив медичне завдання та програму. Крім того, для відновлення створили завдання на проєктування.

У НДСЛ "Охматдит" кажуть, що в березні оголосили закупівлю, а наприкінці квітня Комісія з відбору затвердила звіт з оцінки вартості робіт, який надіслали для походження Світовому банку.

Для токсикологічного корпуса, який є пам’яткою архітектури, кошти на відновлення забезпечує платформа UNITED24. Консерваційні роботи там мають почати на початку травня 2025 року.

Пам’яткою архітектури також є пошкоджений адміністративний корпус, відновлення якого фінансує UNITED24. Для нього розробили проєктну документацію, а оголосити процедуру закупівлі робіт мають у травні цього року.

Для відбудови трансформаторної підстанції підписали контракт на розробку проєктно-кошторисної документації, яка ще має пройти державну експертизу. Наступним кроком стане оголошення тендера на відновлення.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що "Охматдит" має найвищий ступінь складності будівництва, тому відновлення дитячої лікарні триває настільки довго.

У закладі додали, що проведення капітального ремонту вимагає розробки проєктної документації, яка має пройти державну експертизу, публічних тендерів, а також контролю всіх етапів.

"Ми робимо все можливе, аби відбудувати лікарню якнайшвидше. Наш пріоритет – якість. А наша мета незмінна – рятувати життя, лікувати та підтримувати дітей", – додали в лікарні.