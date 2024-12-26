МОЗ: В Україні через обстріли РФ повністю зруйновано майже 300 обʼєктів медзакладів

У 2024 році відбудували 124 медичні обʼєкти. Фото ілюстративне

На кінець грудня 2024 року внаслідок атак РФ в Україні пошкоджено 1938 медичних об’єктів у 715 закладах охорони здоровʼя.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

Крім того,на прифронтових територіях повністю зруйновано ще 297 об’єктів 114 медичних закладів.

Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

"Повної інформації щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях немає", – зауважили в міністерстві.

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Попри активні обстріли росіян, у 2024 році відбудували 124 медичні обʼєкти, серед них:

Чернеччинський ЦПМСД;

Чернігівська обласна лікарня;

Великоолександрівський ЦПМСД;

перша черга відбудови корпусу поліклініки Чернігівської центральної районної лікарні тощо.

До реновації медичних закладів долучилися різноманітні міжнародні та всеукраїнські проєкти, як-от платформа UNITED24 та Світовий банк "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

У лікарнях також продовжили створювати укриття, щоб створити безпечні умови для перебування у медзакладах.

Нагадаємо, цьогоріч уряд України виділив мільярд гривень на реалізацію 46 проєктів у рамках бюджетних програм. Під час розподілу коштів віддавали перевагу медзакладам, що розташовані у прифронтових областях, зауважив міністр Ляшко.