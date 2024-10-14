Як уникнути отруєння грибами та що робити, якщо це вже сталося. Поради МОЗ і ЦГЗ

У МОЗ рекомендують відмовитися від вживання дикорослих грибів

Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500. Іноді нестача знань може призвести до тяжких наслідків.

Що робити, щоб уникнути отруєння грибами, а також тоді, коли є підозра на таке отруєння, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України та Центрі громадського здоров’я.

У МОЗ вважають, що найбезпечніше – відмовитися від споживання дикорослих грибів. Замінити їх слід на ті, що вирощують штучно, – вони підлягають контролю.

Як правильно збирати гриби

Спершу слід переконатися в тому, що гриб їстівний. У випадку появи найменших сумнівів його не варто класти в кошик, кажуть у ЦГЗ.

Також рекомендують уникати збору старих, перезрілих чи молодих грибів, в яких нечітко виражені зовнішні ознаки. Стан таких грибів може ввести в оману, через що їх легко сплутати з отруйними.

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Варто надавати перевагу трубчастим грибам (шапинка знизу нагадує губку) перед пластинчастими (мають пластинки на нижній частині шапинки).

У Центрі громадського здоров'я не радять нести додому гриби, які ростуть при дорозі, неподалік промислових об’єктів, сміттєзвалищ чи інших забруднених місць, оскільки гриби здатні вбирати та накопичувати шкідливі речовини.

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Не слід також збирати гриби в посушливу погоду, адже тоді вони пересихають, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів.

Удома, кажуть у МОЗ, варто ще раз ретельно перевірити гриби. Якщо ж серед них натрапили на підозрілий – краще виникнути всі, а кошик ретельно вимити.

Як безпечно готувати дикорослі гриби

У ЦГЗ наголошують на тому, що гриби не варто вживати в сирому вигляді – спершу вони мають пройти термічну обробку.

Там рекомендують готувати гриби не пізніше доби після їхнього збору. Спершу варто гарно промити їх, аж потім обробити термічно.

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Кому не можна їсти грибів

Гриби вважають відносно "важкою" їжею через вміст хітину та азотистих речовин, які не перетравлюються людським організмом. Тому страви з ними викликають велике навантаження на шлунок.

Гриби не рекомендовано вживати:

жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;

дітям до 12 років;

хворим;

людям, які мають проблеми травної системи;

літнім людям.

"Слід підкреслити, що для дітей гриби абсолютно небажана, а то і шкідлива їжа", – додають у Центрі громадського здоров’я.

Симптоми отруєння грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними ознаками отруєння грибами є:

нудота, блювання;

різкий біль в животі;

діарея;

запаморочення

головний біль;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми ;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

поява галюцинацій та марення.

Що робити при отруєнні грибами

Якщо у вас проявився хоча б один із симптомів отруєння, негайно викликайте лікаря.

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Якщо є можливість, можна промити шлунок чистою водою, для цього слід:

випити від 1 до 2 літрів кип’яченої теплої води;

викликати блювання;

повторити процедуру від 2 до 3 разів, поки замість блювотних мас не піде чиста вода.

Також можна дати хворому сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля – 0,5 г/кг маси тіла) та дотримуватися постільного режиму.

До приїзду невідкладної допомоги пийте багато води, зокрема підсоленої, або прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.

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Категорично заборонено вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів.

Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти, тому що лабораторне їх дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.

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