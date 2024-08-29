"Пацієнт хворий". Як просувається відновлення "Охматдиту" через два місяці після атаки

Майже два місяці минуло з моменту ракетної атаки росіян по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Утім, Рада з відновлення дитячої лікарні "Охматдит" розпочала роботу лише тиждень тому – 20 серпня. За цей час її члени встигли провести три засідання.

"УП. Життя" проаналізувала перші результати роботи Ради з відновлення лікарні та переповідає її головні рішення щодо подальших кроків з відбудови "Охматдиту".

Рада з відновлення: як все починалося

Росіяни завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня.

Утім, рішення про створення наглядової ради у МОЗ ухвалили лише на початку серпня, після скандалу з тендером на відбудову. Тоді благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" обрав переможцем маловідому компанію, пропозиція якої виявилася третьою за дороговизною.

Cтворення наглядової ради ініціювали після скандалу з тендером на відбудову Yan Dobronosov/Getty Images

ВІДЕО ДНЯ

Після цього правоохоронці та комісія МОЗ почали перевірку процесів з відновлення "Охматдиту". А гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра відсторонили.

Лише 20 серпня МОЗ затвердило Раду з відновлення "Охматдиту". До неї ввійшло 15 людей з різних сфер. Очолила Раду виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.

За словами виконавчого директора благодійного фонду "Таблеточки" та члена Ради В’ячеслава Бикова, розмови про створення наглядової ради з адміністрацією "Охматдиту" велися ще до скандалу з тендером – у липні. Але далі обговорень не зайшло. Офіційної відповіді, чому наглядову раду не створили одразу після атаки, досі немає.

"Тоді у керівництва лікарні не було чіткого бачення. З нами радилися, кого можна було б включити до ради. Однак тоді думали більше про медійних людей. Я не впевнений, що така рада була б ефективною.

Бо унікальність нашої Ради – що вдалося зібрати людей з різних сфер і з різним досвідом. Хтось із будівництва, хтось – із громадського сектору", – зазначив Биков.

До Ради з відновлення увійшли дві категорії: найбільші благодійники, які пройшли поза конкурсом, та представники громадськості, для яких проводили відбір.

"На збір документів для участі у відборі було 5 днів. Їх треба було подавати, як від благодійного фонду, так і від мене особисто (мотиваційний лист, біографічна довідка, портфоліо).

19 серпня подзвонили з міністерства й повідомили, що я пройшов відбір. Вже наступного дня відбулося перше засідання Ради", – розповів очільник фонду "Таблеточки".

Наразі Рада з відновлення провела вже три засідання.

"Відновлення – це реальна можливість зробити щось інакше, щоб вийти на рівень, який перевищить минулий. Однак є ризик ще більшої втрати. Потрібно розуміти: якщо до настання холодів будівля головного корпусу лікарні не буде засклена, ми можемо втратити її. Дотримання санітарних умов є критичним для пацієнтів. У вологій будівлі моментально з'являється пліснява, яку потім звідки майже не вивести. Для лікарні це не припустимо", – зауважив В’ячеслав Биков.

На якому етапі відновлення лікарні

Наразі роботи з відновлення постраждалого корпусу ще не розпочалися. За словами Інни Іваненко, для початку відновлювальних робіт необхідні мати такі основні документи: дефектний акт, кошторис та висновок незалежної експертизи. Лише після отримання цих документів можна буде оголошувати тендерну процедуру.

"Я скористаюся медичним порівнянням, аби пояснити доцільність проведення попередньої експертизи. Зараз ми всі бачимо, що пацієнт хворий, тобто корпус лікарні дуже пошкоджений. Але проблема в тому, що ми ще не знаємо, що саме пошкоджено і які системи не працюють. Якщо ми почнемо лікування без детального обстеження, можемо лише нашкодити.

Корпуси лікарні пошкоджені після російського обстрілу Yan Dobronosov/Getty Images

Тому першим етапом вкрай важливо провести детальне інструментальне обстеження з використанням спеціальних технологій, щоб зрозуміти, які саме є пошкодження і як їх усунути. Під це завдання ми й шукали підрядників", – розповів член Ради В’ячеслав Биков.

За результатами консультацій з міністром охорони здоровʼя та будівельними компаніями, в Раді відновлення "Охматдиту" виявили, що в Україні є лише дві установи, які можуть надати послуги з оцінки збитків лікарні.

За словами Бикова, одна з установ у процесі переговорів виявилася неспроможною надати повний комплекс послуг, оскільки може виконати необхідні роботи лише частково. Відтак, у Раді з відновлення "Охматдиту" вирішили залучити для оцінки пошкодженої будівлі Національний державний інститут (НДІ).

"Це найбільш експертна організація в країні, яка може виконати такий обсяг робіт у максимально короткі терміни. Вони мають не тільки найбільшу експертизу, але й найбільшу кількість персоналу, готового негайно приступити до роботи. Зараз на об'єкті вже працює понад 100 фахівців НДІ, які займаються оцінкою пошкоджень корпусу", – розповіла голова Ради Інна Іваненко.

Скільки коштуватиме експертиза руйнувань і звідки на це братимуть гроші

"Експертиза включатиме детальне інструментальне дослідження, коли перевіряється кожна система. Після дослідження цін на Prozorro зʼясувалося, що послуга "просто прийти і подивитися на об'єкт" у середньому коштує 10-11 грн за квадратний метр, якщо її надає фізична особа-підприємець.

Але у нашому випадку на об'єкті буде працювати понад 100 людей одночасно, щоб забезпечити швидке виконання завдань. За це в НДІ нам пропонують заплатити 8,73 грн за кубічний метр простору. Відповідно, ціна є конкурентною", – розповів член Ради Вʼячеслав Биков.

Читайте також : Рада з відновлення "Охматдиту" залучить Національний державний інститут для оцінки збитків лікарні

Він зазначає, що з огляду на обсяг пошкоджень та унікальне конструювання інженерних систем будівлі, вартість експертизи разом з проєктно-кошторисною документацією становитиме майже 3 млн грн.

"За роботу Національного державного інституту люб'язно погодився заплатити фонд "Таблеточки". Ми очікуємо, що документи за результатами експертизи будуть надані Раді приблизно 5-6 вересня", – розповіла Інна Іваненко.

Очільник благодійного фонду "Таблеточки" та член Ради В’ячеслав Биков пояснив, що фонд одержав від свого партнера Ощадбанку внесок у розмірі 10 млн гривень на допомогу лікарні.

"П’ять мільйонів з цих коштів, які виділив Ощадбанк, мають піти безпосередньо на відбудову, а решта – на допомогу пацієнтам. Ось з цих 5 мільйонів на відновлення ми зможемо провести оплату за роботи науково-дослідного інституту.

Так у максимально короткі строки завдяки провідному державному банку ми залучимо провідний державний інститут, який дасть висновок щодо провідної державної лікарні України", – зазначив Биков.

Яка доля грошей благодійників, зібраних на відбудову "Охматдиту"

На території лікарні вже зараз йдуть роботи з ліквідації певних пошкоджень будівлі. За словами в.о. гендиректора "Охматдиту" Олександра Уріна, ці роботи виконуються співробітниками лікарні.

"Наразі лікарня намагається самостійно закрити певні ушкодження, щоб захистити обладнання, яке ще не демонтовано. Зараз триває інвентаризація та підрахунок усього майна, оскільки деякі конструкції неможливо демонтувати через їхнє вбудоване положення в будівлі.

Наразі працівники лікарні намагаються закрити певні ушкодження власними силами Yan Dobronosov/Getty Images

Та на даний час жодної копійки з казначейського рахунку лікарні поки що не витрачено. Якщо будуть витрати, вони відбуватимуться виключно через прозорі процедури", – зазначив Урін.

Загалом кошти на відбудову "Охматдиту" збирали на три рахунки: казначейський рахунок самої лікарні (зібрали понад 312 млн грн), рахунок благодійного фонду «Охматдит – Здорове дитинство» (зібрали 378 млн грн) та через платформу United 24 (зібрали понад 300 млн грн).

Першочергово в "Охматдиті" планували використати кошти на швидкий ремонт з рахунків благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство". Однак щодо цього виник скандал: фонд провів тендер, який викликав підозри в корупції. Журналісти помітили, що завдання тендеру передбачало заміну всіх фасадних плит, хоча пошкоджено було лише деякі. Крім того, у фонді визнали переможцем тендеру фірму з найвищою вартістю робіт на ремонт корпусу.

Міністр охорони здоров’я пообіцяв перерахувати зібрані донати на казначейський рахунок лікарні. Однак голова фонду Євген Вембер пізніше заявив, що з ним це рішення не погоджували і що фонд не має права перераховувати кошти. Внаслідок цього 378 млн грн "зависли" на рахунках фонду.

"Наша зустріч з благодійним фондом "Охматдит – Здорове дитинство" завершилася. За її результатами ми визначили подальші кроки, але на цьому поки все. Ми вийшли на шлях пошуку рішення, хоча поки що остаточного варіанту немає.

Проте ми зрозуміли, що діалог можливий. Благодійний фонд надав нам документи на вивчення, і зараз ми їх аналізуємо. Я впевнена, що буде ще не одна зустріч з фондом для прийняття найбільш оптимального рішення, щоб кошти, які знаходяться на рахунках, були використані на відновлення лікарні. Вони нас запевнили в цьому", – розповіла голова Ради з відновлення Інна Іваненко.

Читайте також : Відсторонений директор "Охматдиту" відмовився коментувати скандал до завершення перевірок

Вона підтвердила, що перерахування коштів з рахунків фонду на казначейський рахунок лікарні – це не єдиний варіант рішення. За її словами, Рада з відновлення пропрацьовує різні сценарії, які збирається обговорити з представниками фонду.

"Наразі ситуація така, що найшвидше можуть бути використані кошти лікарні, які знаходяться на її спецфонді, для ремонтних робіт – за результатами тендеру, який має відбутися найближчим часом", – говорить представник МОЗ.

Як планують проводити тендер на відбудову

Члени Ради з відновлення наголошують, що черговість, у якій будуть відновлюватися пошкоджені об'єкти, визначатиме дефектний акт – на основі цього акту буде розроблена проєктно-кошторисна документація і розраховуватиметься кошторис.

"Проте вже зрозуміло, що почнемо відбудову з корпусу, який є найбільш сучасним і функціональним й де зараз знаходиться найбільша кількість пацієнтів. Візуально здається, що постраждали тільки фасади і вікна, але, за словами будівельників, під фасадами є комунікації, які також могли бути пошкоджені", – підкреслює членкиня Ради з відновлення, голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей Марина Маменко.

Після проведення державної експертизи кошторису та акту, наданого НДІ, буде оголошена тендерна процедура на відновлення лікарні.

"Ми готові залучити експертів та найкращих фахівців у тендерних процедурах. Одна з провідних благодійних організацій – мережа "100% життя" – вже запропонувала залучити свою закупівельну компанію до участі в тендерних процедурах.

"Укренерго" також готові надати своїх найкращих забудовників, тому ми зможемо зробити найбільш оптимальну пропозицію і в максимально короткі терміни", – говорить голова Ради з відновлення Інна Іваненко.

Скільки часу займе відновлення лікарні

Терміни відновлення “Охматдиту” неможливо визначити без дефектного акту Yan Dobronosov/Getty Images

Приблизні терміни відновлення "Охматдиту" в наглядовій раді не беруться прогнозувати – зазначають, що все залежить від результатів дефектного акту.

"Наразі ми бачимо лише візуальні пошкодження, але на їх основі робити висновки і говорити про терміни не можна. Незабаром буде готовий дефектний акт, на основі якого НДІ зможе дати прогнози. Зараз ми не готові коментувати конкретні терміни", – говорить Інна Іваненко.

Представник міністерства охорони здоровʼя у Раді Євгеній Гончар підкреслив, що йдеться про відновлення не однієї будівлі, оскільки пошкоджено декілька корпусів лікарні.

"Щодо кожної з цих будівель ведеться окрема робота, і аналізується, що потрібно зробити, як швидше і краще це виконати. Наприклад, щодо 11-го хірургічного корпусу, вже є акти, що будівля знаходиться в аварійному стані. Щодо будівлі, в яку влучила ракета, наразі ведеться робота з Міністерством культури та КМДА, оскільки вона є об'єктом історичної спадщини. Тому немає простої відповіді на ці питання, адже процеси досить складні", – зазначив він.

За словами Гончара, перші спроби швидко провести закупівлі та розпочати будівництво мали свої виклики.

"Ми всі бачили, до чого це призвело. Тому тепер ми рухаємося максимально чітко і винятково відповідно до всіх законодавчих норм і процедур. Жодну з деталей не можна упустити", – заявив він.