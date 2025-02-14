"Серце римського Лондона": у Британії під офісом знайшли 2000-літню базиліку

У Лондоні під час будівельних робіт під офісним центром виявили залишки базиліки віком 2 тисячі років.

Це перша подібна споруда, знайдена у столиці Великої Британії, повідомляє The Washington Post.

Археологи знайшли частини стін, підлоги та інших елементів базиліки.

Залишки належать до римського періоду, приблизно ІІІ-IV століття нашої ери, розповіла директорка з розвитку Музею археології Лондона (MOLA) Софі Джексон.

На думку дослідниці, будівля могла сягати понад 2,5 поверха заввишки і, ймовірно, була частиною форуму – відкритого двору та ринку розміром близько 100х50 метрів.

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Базиліка є рідкісною архітектурною спорудою, тож вона свідчить про високий рівень розвитку римської цивілізації в Британії. За словами Софі Джексон, у цій базиліці римські чиновники навіть могли обговорювати завоювання решти територій Британії.

Ще у 1930-х роках під час будівництва археолог дослідив частину римської кладки, тому дослідники припускали, яка знахідка їх очікує. Але вони не могли уявити, що на цьому місці збереглася добре збережена римська базиліка.

Команда MOLA змогла розпочати археологічні дослідження після того, як забудовники отримали дозвіл на спорудження нового офісного комплексу в 2023 році.

"Ми були дуже здивовані тим, як багато вціліло, адже це місце було постійно забудоване – протягом тисячоліття точно", – сказала Софі Джексон.

Римські базиліки виконували роль громадських центрів, де відбувалася торгівля, проводилися судові засідання та інші важливі події.

Виявлення такої споруди в Лондоні свідчить про те, що місто було важливим торговим та адміністративним центром для римських поселень у Британії.

Археологи планують ретельніше дослідити залишки давньої споруди, а згодом покажуть їх громадськості.

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Нагадаємо, раніше у Британії знайшли артефакт гладіатора-секутора – "суперзірки" свого часу.