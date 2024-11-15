"Були суперзірками за межами Римської імперії": у Британії знайшли артефакт гладіатора-секутора

Гладіатори були суперзірками не лише у Римській імперії. Про поширеність їхньої популярності свідчить руків’я ножа зі зображенням гладіатора-секутора, яку знайшли в річці Тайн, що протікає в Англії.

Як цей предмет опинився в річці – загадка, пише The Guardian.

"Це дивовижно, абсолютно первозданно. У Британії рідко можна знайти пам’ятні речі гладіаторів, але цінно знайти такий добре збережений і цікавий предмет", – каже Френсіс Макінтош, кураторка колекцій Англійської спадщини – благодійного фонду Сполученого Королівства, під керівництвом якого перебувають близько 400 історичних пам'яток, будівель і місцевостей Англії.

Вонс також вважає, що статуетка з мідного сплаву на ручці складного ножа, який знайшли поблизу Корбриджа (Нортумберленд), є доказом того, що статус суперзірки гладіаторів поширювався далеко за межі Римської імперії.

За словами Макінтош, прославляли не лише про їхню силу, але й красу – успішні гладіатори також нерідко були привабливими.

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"Ходило багато чуток про те, що жінки вищого суспільства закохувалися в гладіаторів", – сказала вона.

Рукоятка ножа зображує гладіатора-секутора – мускулистого бійця, який носив громадне спорядження, зокрема великий щит, важкий шолом з обмеженою видимістю і меч.

Секутора навчали битися з гладіатором-ретіарієм – більш спритним і необтяженим бійцем, який був озброєним сіткою, тризубом і кинджалом. Ретіарій бився без закритого обличчя, тому на цю роль часто обирали привабливих чоловіків.

Бої гладіаторів зазвичай завершували день розваг, який починався з полювання на тварин і супроводжувався стратою в'язнів.

У фонді заявили, що планують виставити сувенір у Корбриджі у 2025 році разом з іншими знахідками з Тайну.

Раніше у Помпеях поблизу Неаполя археологи виявили дитячі малюнки вугіллям із зображенням гладіаторських боїв.