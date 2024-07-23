У Луцьку двоє дітей віком 3 і 5 років випали з вікна будинку: поліція з’ясовує обставини

У Луцьку двоє дітей випали з вікна: мами не було вдома

В одному зі спальних районів Луцька 5-річна дівчинка та 3-річний хлопчик випали з вікна другого поверху. Наразі діти перебувають в лікарні.

Вони були вдома самі, а їхня мама у той час пішла до магазину, повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області.

"За словами жінки, вона забула зачинити вікно. Ймовірно, діти підійшли до нього та сперлися на москітну сітку. Та не витримала – вони випали з вікна", – зазначили правоохоронці.

У коментарі для "УП. Життя" у секторі комунікацій ГУНП у Волинській області розповіли, що інцидент трапився вчора (22 липня – ред.) близько 21-ої.

"Наразі поліція з’ясовує всі обставини інциденту. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Для цього потрібна доба.

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Також надається правова кваліфікація інциденту. Коли її нададуть, тоді можна буде говорити про відповідальність – кримінальну чи адміністративну", – пояснили в поліції.

Правоохоронці наголошують, вікна з москітними сітками – це прихована небезпека для родин з дітьми. Вона створює ілюзію опори, проте не здатна втримати навіть найменших.

У Національній поліції радять:

відчиняти вікна лише для провітрювання;

за можливості встановити на них ґрати або спеціальні замки;

відсунути від вікон предмети, за допомогою яких дитина може вилізти на підвіконня та самостійно їх відчинити;

не залишати дітей вдома самих, без нагляду дорослих.

Нагадаємо, у Вінниці трирічна дівчинка випала з 6 поверху.