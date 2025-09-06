У Львові чоловік поставив люльку з немовлям на дах автівки і поїхав: дитина отримала травми

У Львові 47-річний чоловік забув люльку зі своїм сином на даху автомобіля та поїхав. Немовля впало на узбіччя й отримало тілесні ушкодження. Чоловікові повідомили про підозру.

Про інцидент розповіли в Головному управлінні Національної поліції Львівщини.

Випадок трапився вдень 5 вересня. Тоді львів’янин поставив люльку з сином, якому ще не виповнилося півтора місяця, на дах своєї машини, а згодом почав рух. Через це хлопчик впав на узбіччя дороги, однак його батько цього не помітив і продовжив рух, кажуть поліціянти.

"Небайдужі перехожі, які стали очевидцями події, викликали на місце екстрену медичну допомогу та повідомили на оперативну лінію 102", – додали правоохоронці.

Медики діагностували в дитини забої та інші тілесні ушкодження. Батька хлопчика знайшли – йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу (залишення в небезпеці).

Львів’янину загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

