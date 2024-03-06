У Львові чоловік напав з бритвою на студентку: його покарають за хуліганство

У Львові 39-річний чоловік кинувся з бритвою на студентку Львівського національного університету імені Франка.

Він напав на 20-річну дівчину у вбиральні університету та намагався пограбувати.

Погрожуючи бритвою, він схопив дівчину за шию та завдав їй тілесних ушкоджень.

Інший студент, який проходив повз туалет, почув крики дівчини та поспішив на допомогу, розповіла поліція Львівщини.

Інцидент трапився 5 березня близько 16:00.



Юнак спробував затримати нападника, але тому вдалось вибігти з приміщення. Та на цьому зловмисник не припинив спроби пограбування.

"Втікаючи, на вулиці Гнатюка зловмисник напав на іншу жінку – 45-річну працівницю одного з магазинів. Як і в попередньому випадку, він схопив її за шию та погрожував їй бритвою", – кажуть у поліції.

На цей раз студенту, який переслідував втікача, вдалось затримати його. Перехожі викликали правоохоронців, а хлопець утримував зловмисника до їхнього приїзду.

"Поліція Львівщини висловлює подяку хлопцю, який проявив мужність, сміливість та рішучість при затриманні озброєного зловмисника", – кажуть поліціянти.

Нападника уже затримали та тримають під вартою. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

"Чоловік раніше не судимий. За словами дівчат, він погрожував їм, хотів заволодіти майном", – сказала речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство із застосуванням холодної зброї).

Якщо суд визнає львів’янина винним, йому загрожує від 3 до 7 років тюрми.