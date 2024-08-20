У Львові лікарі врятували хлопця, який під час купання у водоймі заразився смертельною інфекцією

За життя хлопця лікарі боролися майже місяць

Медики Львова врятували підлітка, який заразився у водоймі смертельною інфекцією і мало не загинув через відмову нирок та печінки.

Пацієнт – 16-річний Данило Максимчук із міста Ладижин, що на Вінниччині. Юнак навчається у коледжі на механіка, повідомляє Перше медоб’єднання Львова.

"Одного літнього дня підлітки пішли поплавати в річці Південний Буг – це звичне місце відпочинку для місцевих. Ввечері після купання у Данила раптово піднялась температура і не збивалася всю ніч. Ба більше – на ранок хлопець почав ще й блювати", – розповідають лікарі.

У районній лікарні спершу подумали, що у Данила тепловий удар. Підлітка лікували від перегріву, однак за два дні його стан лише погіршився.

Зрештою хлопця скерували до обласного центру, де лікарі з’ясували, що Данило підхопив смертельно небезпечну інфекцію – лептоспіроз.

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Довідково: Лептоспіроз – важке інфекційне захворювання, яке переносять тварини, найчастіше – гризуни: щури та миші. Разом із сечею тварин небезпечна для життя людини бактерія потрапляє у воду, тому зараження часто відбувається під час купання.

У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот), зазначають у Центрі громадського здоров’я.

Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) і навіть смерті.

На тілі хлопця були подряпини, тому під час плавання вбивча інфекція легко проникла у його кров.

"У Данила стрімко почали відмовляти органи. Лептоспіроз вразив нирки і вони геть перестали працювати, а також – печінку. Підліток буквально пожовтів. Наступними могли стати органи серцево-судинної системи і тоді юнак би загинув", – зазначають медики.

У загрозливому для життя стані Данила переправили з Вінниці до Львова. Оскільки у нього була гостра ниркова недостатність, то, лікуючи лептоспіроз, медики паралельно лікували і ураження нирок.

"Нам довелося під’єднати його до апарату для проведення гострого діалізу – "штучної нирки". Данило 2 доби безперервно перебував під апаратом – така сильна була інтоксикація. А вже потім ми виконували діаліз 3 рази на тиждень по 4 години. Щодо печінки, то її нам вдалося стабілізували медикаментозно", – розповідає Лілія Грицків, керівниця нефро-діалізного блоку Лікарні Святого Миколая.

Медики боролися за життя Данила майже місяць. Нині нирки та печінка хлопця працюють добре, він майже повністю відновився після недуги. Він повернувся до Вінниці, там проходить завершальні етапи лікування.

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