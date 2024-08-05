У Львові лікарі врятували 14-річну пацієнтку, в організмі якої стрімко розросталися аж дві пухлини

У Львові хірурги прооперували 14-річну дівчину, в репродуктивних органах якої швидко розросталися відразу два новоутвори. Пухлини завдавали пацієнтці нестерпного болю і могли вдвічі знизити шанси на майбутнє материнство.

Як повідомляють у Першому медоб’єднанні Львова, на початку весни у Ані Назаренко з Івано-Франківської області різко заболіло з правого боку внизу живота.

Медики розповідають, що матір дитини подумала, що у дочки схопив апендицит, тому одразу звернулася за допомогою до лікарів. Вони спростували її підозри та скерували Аню на УЗД. Виявилося, що всередині правого яєчника дівчинки утворилася чимала кіста.

За словами лікарів, у 90% випадків побороти таку пухлину можна завдяки медичним препаратам, однак Ані таке лікування не допомогло. До того ж, біль посилювався, бо пухлина розросталася і вже стала майже вдвічі більшою за яєчник. Окрім цього, медики побачили ще одну кісту – біля маткових труб.

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"Оперувати Аню потрібно було якнайшвидше! Без втручання пухлини би далі розросталися, завдавали болю і повністю зруйнували яєчник та пошкодили функції маткової труби. А це би знизило шанси Ані в майбутньому стати мамою", – пояснюють у медоб’єднанні.

Оперувати пацієнтку у найменш травматичний спосіб – лапароскопічно, зробивши три проколи по 0,5 см. Оскільки новоутвори росли дуже стрімко, медики припускали, що вони можуть бути злоякісними, а тому біопсію робили просто під час втручання.

"Від характеру пухлин залежав подальший хід цієї операції. Якщо кісти злоякісні, то разом із ними нам довелося би видалити і яєчник, і маткові труби.

Ми відділили кісти від навколишніх тканин, взяли зразки і виконали експрес-біопсію. Вже через 40 хвилин знали: що ці утворення доброякісні", – розповів Олександр Калінчук, хірург, медичний директор Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Далі в ході операції хірурги видалили пухлину біля маткової труби, а згодом – взялися за кісту всередині яєчника.

"Лікарі розрізали залозу, видалили звідти пухлину, після чого за допомогою апарату Патона з’єднали яєчник методом біологічного зварювання. Ця технологія фактично "спаює" між собою тканини — без крововтрати, пошкоджень та швів", – розповідають про хід операції медики.

Операція, що тривала 1,5 години, минула успішно. Пацієнтка вже повернулася додому. Лікарям вдалося повністю зберегти її репродуктивну функцію.

Раніше у Львові медики врятували від ампутації дівчинку, яка зазнала опіків важкого ступеня. Задля цього лікарі виконали 7 операцій та застосували унікальну технологію, яку раніше в Україні не використовували.