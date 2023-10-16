141 українець захворів на лептоспіроз від початку року: що це та як вберегтися

Від початку 2023 року лептоспіроз діагностували у 141 українця.
Це у 1,6 раза більше за аналогічний період минулого року, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
"Лептоспіроз – це бактеріальне захворювання, яке через біологічні рідини інфікованих тварин передається до людини. Бактерії-збудники можуть потрапляти у водойми або ґрунт і жити там до кількох місяців.
Джерелом поширення інфекції у більшості з цих випадків стали щури", – пояснили в МОЗ.
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Ця інфекція уражає нирки, печінку, мозкові оболонки та навіть може призвести до смерті.
Хвороба швидко розвивається: від зараження до перших симптомів минає від двох днів до чотирьох тижнів.
Лептоспіроз за першими ознаками схожий на ГРВІ – різко підіймається температура тіла, може бути головний біль та у м’язах, озноб, почервоніння очей, висипання.
Медики попереджають, що також може бути жовтяниця, блювання та діарея.
Водночас захворювання може протікати безсимптомно.
Як передається хвороба?
Заразитися лептоспірозом можна через:
- контакт із сечею (або іншими біологічними рідинами, крім слини) інфікованих тварин;
- контакт із водою і ґрунтом, забрудненими сечею інфікованих тварин;
- вживання їжі або води, забруднених сечею інфікованих тварин;
- під час купання в заражених водоймах, риболовлі, на територіях, що зазнали повені, під час догляду за хворими і інфікованими тваринами тощо.
Як вберегтись від лептоспірозу?
Щоб уникнути інфікування:
- уникайте водойм, якщо не впевнені в якості води в них та не рибальте;
- регулярно вакцинуйте домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу;
- уникайте контактів із хворими та інфікованими тваринами;
- проводьте дератизацію приміщень за першої потреби.
Нагадаємо, раніше зоозахисники пояснювали, чому небезпечно поїти тварину із громадських мисок для води.
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