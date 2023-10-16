141 українець захворів на лептоспіроз від початку року: що це та як вберегтися

Від початку 2023 року лептоспіроз діагностували у 141 українця.

Це у 1,6 раза більше за аналогічний період минулого року, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Лептоспіроз – це бактеріальне захворювання, яке через біологічні рідини інфікованих тварин передається до людини. Бактерії-збудники можуть потрапляти у водойми або ґрунт і жити там до кількох місяців.

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Джерелом поширення інфекції у більшості з цих випадків стали щури", – пояснили в МОЗ.

Ця інфекція уражає нирки, печінку, мозкові оболонки та навіть може призвести до смерті.

Хвороба швидко розвивається: від зараження до перших симптомів минає від двох днів до чотирьох тижнів.

Лептоспіроз за першими ознаками схожий на ГРВІ – різко підіймається температура тіла, може бути головний біль та у м’язах, озноб, почервоніння очей, висипання.

Медики попереджають, що також може бути жовтяниця, блювання та діарея.

Водночас захворювання може протікати безсимптомно.

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Як передається хвороба?

Заразитися лептоспірозом можна через:

контакт із сечею (або іншими біологічними рідинами, крім слини) інфікованих тварин;

контакт із водою і ґрунтом, забрудненими сечею інфікованих тварин;

вживання їжі або води, забруднених сечею інфікованих тварин;

під час купання в заражених водоймах, риболовлі, на територіях, що зазнали повені, під час догляду за хворими і інфікованими тваринами тощо.

Як вберегтись від лептоспірозу?

Щоб уникнути інфікування:

уникайте водойм, якщо не впевнені в якості води в них та не рибальте;

регулярно вакцинуйте домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу;

уникайте контактів із хворими та інфікованими тваринами;

проводьте дератизацію приміщень за першої потреби.

Нагадаємо, раніше зоозахисники пояснювали, чому небезпечно поїти тварину із громадських мисок для води.