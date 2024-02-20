Просторове орієнтування та шрифт Брайля: у Львові стартувало навчання для військових, які втратили зір

У Львові розпочалися навчання військових і цивільних, які повністю втратили зір внаслідок війни, та їхніх супроводжувачів. Після закінчення їм також надаватимуть підтримку за місцем проживання.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, навчання відбувається в рамках проєкту "Точка дотику". Воно безоплатне й триватиме чотири тижні.

Навчання передбачає:

опанування просторового та соціально-побутового орієнтування;

знайомство з рельєфно-крапковою системою Брайля;

роботу з інформаційними технологіями та застосунками, які забезпечують доступ до комунікації та інформації;

орієнтування в малому та великому просторах за допомогою тростини та GPS-навігації.

"Ідея програми – не просто навчити, а допомогти відчути, що ти не сам на цьому важкому і довгому шляху адаптації до нових реалій життя", – наголосили у міністерстві.

Після навчання у Львові фахівці приїдуть до військових додому і допоможуть їм закріпити опановані навички вже у звичному для них середовищі.

Навчання для наступного потоку починається 26 лютого і триватиме до 26 березня.

Подати заявку можна за номером +380 (50) 334 54 30 або через електронну пошту [email protected].

Нагадаємо, в Україні затвердили концепцію розвитку реабілітації військових.