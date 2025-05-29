Учні львівського ліцею зняли відео, на якому виконують пісню російського репера Моргенштерна

У львівському ліцеї №93 школярі зняли відео, на якому більше 10 підлітків співають і танцюють під пісню російського репера Моргенштерна.

Департамент освіти з’ясовує деталі інциденту з батьками та керівництвом школи, повідомляє ZAXID.NET.

Відео, на якому група хлопців підспівує реперу з використанням нецензурної лексик, опублікували 28 травня у місцевих Telegram-каналах.

Наступного дня, 29 травня, директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк заявив, що міськрада встановлює обставини інциденту.

"Нам справді прикро було побачити таке відео. Але це не про "розіп’яти", а про розібратися, зробити висновки й діяти. Ми вже з'ясовуємо всі обставини з керівництвом школи, додатково працюємо з учнями й батьками. Але давайте будемо чесні: ця ситуація – не лише про одну школу чи конкретне місто", – зауважив він.

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У ліцеї наразі ситуацію не прокоментували, хоча користувачі соцмереж просили їх висловити позицію щодо інциденту.

У коментарі для "УП.Життя" у пресслужбі патрульної поліції Львівщини повідомили, що батьків дітей викликали до школи. Інспектори склали на них протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання своїх дітей.

"Говоріть зі своїми дітьми, формуйте в них правильне уявлення про норми поведінки в суспільстві, цікавтеся їхнім дозвіллям та не порушуйте законодавства", – зазначили у поліції.

Військовослужбовець, випускник ліцею №93 Ігор Шолтис висловив обурення поведінкою учнів на своїй сторінці в соцмережі X.

"Музика з Москви вільно живе в моїй рідній 93 школі у Львові. У цій школі я сидів за одною партою з Тарасом Сивеньким, а в сусідньому класі так само списував контрольні Андрій Рибак. На рік старше вчився Роман Потішка, а Юра Руф закінчив 93-тю десяток років до нас.

"Сивий", "Рибак", "Паштет" і "Руф" вже загинули, захищаючи стіни цієї школи.

Вони так і не дізнались, що Росія значно ближче, ніж ми усі думаємо..

Уклінна "дяка" поціновувачам такого контенту. Ваші прослуховування придбали зброю, якою вбили усіх моїх друзів", – написав військовий.

У 2021 році міністерство культури включило Алішера Валєєва зі псевдонімом Моргенштерн до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України. Причиною назвали те, що у "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Відомо, у 2019 році Моргенштерн висміяв траур, який оголосили після пожежі в одеському коледжі. Це сталося під час його виступу в Одесі – в день, коли було оголошено жалобу за загиблими.