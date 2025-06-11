У Львові підліток стріляв в однокласника з пневматики: поліція встановлює обставини інциденту

У Львові дев’ятикласник здійснив постріл із пневматики у напрямку свого однокласника. Це трапилося у приміщенні шкільного кабінету.

Правоохоронці з’ясовують обставини, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Як розповіли поліцейські, відео, на якому підліток стріляє у свого однокласника, виявили під час моніторингу соціальних мереж. Водночас інший хлопець спостерігає за цим.

"За фактом негайно було розпочато перевірку. Правоохоронці встановили, в якому саме навчальному закладі відбулась подія та її учасників – трьох учнів 9 класу.

Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша", – розповіли у поліції.

РЕКЛАМА:

Ніхто з учасників інциденту не постраждав. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадуємо, у Тернополі поліція розслідує побиття 14-річної дівчинки. Потерпілу били руками та ногами і тягали за волосся.