Випуск "Відвалу ніг" видалили через скаргу героїні, яка запаркувалася на місці для людей з інвалідністю

У новому випуску шоу перевіряли паркувальні місця для людей з інвалідністю

Один із випусків шоу про інклюзивність українських міст "Відвал ніг", в якому ветеран Олександр Терен разом із учасниками гурту "Курган і Agregat" Амілем і Рамілем Насіровими перевіряли парковки в Києві, видалили з усіх інтернет-платформ.

Автори проєкту кажуть, що ролик "знесли" через скаргу однієї із героїнь випуску, якій на відео зробили зауваження про неправильну парковку.

Про інцидент розповів у дописі в соцмережі Instagram ведучий шоу Олександр Терен.

За його словами, в останньому випуску ведучі перевіряли доступність паркувальних місць для людей з інвалідністю. Олександр разом із Амілем та Рамілем цікавилися у водіїв, які залишили там свої автівки, чи мають вони статус людей з інвалідністю.

Одна з порушниць, які безпідставно використовували спеціальні паркувальні місця, за словами Олександра, поскаржилася на відео з випуском.

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"Думаю, всі вже побачили відео з жінкою, яка запаркувалася на місце для людей з інвалідністю і не дуже хотіла звідти їхати, бо їй "на дві хвильки".

Цей шматочок був з додаткового випуску "Відвал ніг" […] який видалили звідусіль. Тобто на YouTube, Instagram та TikTok контенту більше немає через скарги від цієї панни", – написав Олександр Терен.

Фото: Олександр Терен/Instagram Фото: Олександр Терен/Instagram Фото: Наталія Гаріпова/Facebook

На доданих до допису скриншотах можна побачити, що інтернет-платформи видалили відео "через порушення конфіденційності".

"Якби за права людей з інвалідністю боролися так само віддано, як намагаються приховати свої помилки – ми би жили в набагато кращому суспільстві.

Узагалі шкода, що заради того, щоб ці місця були не запарковані людьми, які не мають права на них ставати, доводиться знімати цілий випуск!" – поділився роздумами Олександр Терен.

Продюсерка "Відвалу ніг" Наталія Гаріпова також прокоментувала інцидент і поділилася фотографіями скандальної героїні.

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"Толератність веде нас у дупу. Бо люди, які порушують правила і ведуть себе, як било, блокують те, що змінює суспільство і світ.

Цей проєкт – це надія на зміни! На майбутнє! Це праця цілої команди і партнерів! Вона це все змарнувала! Змарнувала надію на зміни. Шейм он ю (з англійської – сором)!" – написала продюсерка.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ветеран Павло Якімчук заявив про образу з боку поліціянтки, якій зробив зауваження через паркування на місці для людей з інвалідністю.

Тоді жінка відмовилася переставити автівку та назвала колишнього військового "конченим інвалідом".

Щодо поліціянтки провели службове розслідування, за результатами якого жінку звільнили з посади.