Назвала "конченим інвалідом": поліціянтку з Київщини звільнили з посади за образу ветерана

Раніше жінка працювала в поліції міста Вишгород

Головне управління Національної поліції в Київській області завершило службове розслідування щодо поліціянтки, яка в ході конфлікту з військовим ветераном Павлом Якімчуком, назвала його "конченим інвалідом". У результаті жінку звільнили з посади.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Нагадаємо, 14 серпня на парковці гіпермаркету "Епіцентр" в Дарницькому районі Києва Павло Якімчук став свідком того, як автівку без необхідної наліпки припаркували на місці для осіб з інвалідністю.

Ветеран зробив зауваження водієві, однак пасажирка тієї машини, одягнена у поліцейську форму розпочала конфлікт, у ході якого назвала Павла "конченим інвалідом".

Виявилося, що жінка була працівницею Національної поліції міста Вишгород, що на Київщині – Орєхова Олена Петрівна.

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За цим фактом було ініційовано службове розслідування.

Правоохоронцям вдалося підтвердили факт образи, а також порушення правил дорожнього руху.

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"Поліцейськими Управління головної інспекції та дотримання прав людини встановлено, що за кермом авто перебував чоловік інспекторки, цивільна особа. Водій, який проїздив повз, виявив порушення, після чого зробив зауваження родині.

Натомість водій з пасажиркою не відреагували на зауваження, вступили в словесний конфлікт, та залишили автомобіль на місці для осіб з інвалідністю близько години", – йдеться в повідомленні.

Крім притягнення до відповідальності поліціянтки, співробітники Національної поліції надіслали матеріали щодо водія до Патрульної поліції м. Києва, які мають розглянути питання щодо адміністративної відповідальності за порушення.

Раніше на інцидент відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до Голови Національної поліції з проханням провести неупереджене розслідування.

Також він запропонував провести додаткові навчання для особового складу, аби підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами.