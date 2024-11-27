У Львові жінка вперше повернула через суд дитину, яку залишила у "Вікні життя"

У перинатальному центрі Львова вперше жінка вирішила забрати сина, якого залишила у "Вікні життя".

Їй вдалось повернути дитину через суд, повідомили у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Жінка залишила немовля у "Вікні життя" у Львові 1 травня. У центрі спрацювала сигналізація, і медики побачили немовля, оглянули його та розпочали юридичне оформлення документів.

Пізніше до установи звернулась жінка, яка стверджувала, що вона – матір немовляти. Вона просила віддати сина, але медики не мали права цього зробити – лише після відповідного рішення суду.

"Історія хлопчика, який залишився у нашому центрі на 7 місяців, є унікальною. Дитина перебувала в перинатальному центрі, поки вирішувалися юридичні питання про повернення до родини.

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Це винятковий випадок, який нагадує нам про головне: кожна дитина заслуговує на життя та на шанс жити в сімʼї", – зазначила директорка закладу Марія Малачинська.

У тексті судового рішення зазначено, що жінка народила дитину 2 квітня 2024 року у Харкові. За кілька тижнів вона переїхала до Львова, але через нестабільну ситуацію в країні жінка засумнівалася, що зможе фінансово забезпечувати дитину.

На консультації у психолога у неї діагностували післяпологову депресію. Тож вона ухвалила необдумане та емоційне рішення – залишити сина у "Вікні життя".

Але жінка почала переживати за здоров'я і добробут дитини, усвідомила свою помилку і тому за тиждень вона вирішила повернути дитину. Однак, це виявилось не просто - оформлення документів та судові засідання тривали 7 місяців.

Зрештою суд задовольнив позов про визнання батьківства.

У перинатальному центрі Zaxid.net уточнили, що це був перший випадок за 5 років існування "Вікна життя".