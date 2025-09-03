Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю

На пацієнта ще чекають інші етапи лікування

У Медичному центрі Національної гвардії провели унікальну реконструктивну операцію – лікарі відновили вилицю військовослужбовцю.

Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

При хірургічному втручанні лікарі використали індивідуальний імплант з матеріалу PEEK – він дозволяє створювати конструкції, які точно повторюють втрачені частини тіла.

Окрім того, захиснику встановили склеральний імплант для майбутнього протезування ока. Це дозволило зберегти функціональність та можливість руху очного протеза.

Наразі пацієнт почувається добре та готується до наступних етапів лікування, додав Музичук.

