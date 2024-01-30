Розтрощений череп та дірка під оком: лікарі відновили обличчя пораненому бійцю. ФОТО

Команда іноземних та українських хірургів відновила обличчя військовому, який отримав тяжке кульове поранення на фронті.

29-річний Євген пішов добровольцем до ЗСУ та воював на Донецькому напрямку.

Рік тому він був поранений під час штурму ворожих позицій, розповіли "УП. Життя" у благодійному фонді "Пацієнти України".

Реклама:

Куля зайшла під оком, а вийшла у вусі, розтрощивши передні кістки черепа та вирвавши мʼязи під оком.

Усі фото надані БФ "Пацієнти України"

Попри важкий стан, чоловік проповз майже 2 кілометри, щоб дістатися до своїх. Тільки на півдорозі він зрозумів, наскільки сильне його поранення.

Він хотів доторкнутися свого носа, але пальці "провалилися" крізь кістки черепа.

"Коли доторкнувся носа – той був мʼякий, а під оком була дірка у черепі", – згадує військовий.

Реклама:

29-річний Євген отримав тяжке кульове поранення обличчя

Спочатку Євген лікувався у Вінниці. Череп бійця фактично зібрали заново – в обличчя поставили 5 титанових пластин замість відсутніх фрагментів черепа.

Потім лікарі провели ще одне хірургічне втручання, бо одна з пластин не прижилася.

Рани на обличчі бійця уже загоїлись

Медики вилучили пластину під оком, яка провокувала запалення, відновили фізіологічне положення слізного каналу та пересадили шкіру під око.

Після операції пройшло вже три місяці. Рани на обличчі Євгена вже повністю загоїлися.

Євгена оперували лікарі з Канади, США та України

Команда з 15 іноземних лікарів допомогла вже 30 військовим та цивільним, чиї обличчя скалічила війна.

Наступна місія "Face the future Ukraine" відбудеться цієї весни.

Лікарі кажуть, що безоплатно оперують людей, які отримали травми обличчя або шиї від військових дій та потребують реконструктивних операцій.

Нагадаємо, раніше у Львові допомогли 44-річному військовому, який втратив ногу і половину обличчя, а потім переніс 69 операцій.