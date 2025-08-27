У Мексиці на свято до підлітки не прийшли гості: небайдужі організували їй масштабну вечірку на стадіоні

У Мексиці влаштували вечірку дівчині, до якої не прийшли гості

У Мексиці тисячі людей організували свято для 15-річної дівчини, на день народження якої не прийшли запрошені гості.

Її тато після невдалої вечірки хотів поділитися зайвою їжею, щоб та не пропала. Він опублікував допис у соцмережах, який став вірусним і зворушив користувачів, повідомляє Associated Press.

Ісела Анаї Сантьяго Моралес мешкає у маленькому містечку Акстла-де-Террасас. Її батьки заробляють на життя збором сміття.

9 липня Ісела мала відзначати кінсеаньєру – традиційне свято в Латинській Америці на честь 15-річчя дівчини, яке символізує перехід від підліткового віку до дорослого життя. Часто родини роками збирають гроші, щоб організувати його.

Батьки Ісели приготували їжу і запросили на свято її друзів, витративши свої заощадження. Однак багато гостей просто не прийшли. Тоді тато дівчини Рамон опублікував у Facebook допис, що вони мають їжу на 40 людей, аби та даремно не пропала.

Цей пост став вірусним і розчулив багатьох користувачів. Вони вирішили організувати Іселі нове свято. Спершу місцевий фотограф запропонував дівчині безоплатну зйомку, а потім діджей та організатор заходів Херонімо Росалес пообіцяв забезпечити музику.

Місцеві підприємства та приватні особи почали надсилати пожертви. Міська влада запропонувала стадіон як місце проведення вечірки.

Світлина з фотосесії Ісели Alfonso Ortega Wedding & Lifestyle Photographer/Facebook

До свята Іселу готувала стилістка. Дівчина була вдягнена у пишну рожеву сукню, а на голові мала тіару. На вечірку її привезли на ретроавтомобілі.

Під час свята зіграли більш ніж десяток музичних груп, також із промовами зі сцени виступили місцеві політики.

Танець, який є родзинкою кожної кінсеаньєри, Ісела виконала разом із шістьма підлітками під пісню, складену спеціально для неї.

Попри проливний дощ, на свято прийшло близько 2000 людей. Деякі з них приїхали з різних куточків Мексики та навіть із Техасу (США).

Ісела почувалася некомфортно у світлі камер і нервувалася, але все ж посміхалася. Її батько Рамон під час святкування переважно тримався осторонь – лише один раз вийшов на танцмайданчик, щоб заспівати разом із дочкою.

Вечірка тривала до світанку наступного дня. Хоча вночі знову пішов дощ, натовп залишився святкувати.

Ісела попросила гостей замість подарунків принести іграшки для дітей із малозабезпечених сімей. Проте в одному з пакунків дівчина знайшла лист, в якому зазначалося, що їй дарують ділянку землі площею 90 квадратних метрів Акстлі.

Місцева влада також надала Іселі стипендію для продовження навчання.

"Найголовніше, щоб свято не закінчилося завтра – щоб влада продовжувала підтримувати її, щоб вона могла здійснити свою мрію стати вчителькою", – зазначила колишня викладачка дівчини Ілліана Ортега.