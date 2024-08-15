У Мексиці виявили кам’яну панель, яка розкриває ім’я раніше невідомого правителя мая

Вчені виявили унікальну кам'яну панель, де згадується ім'я раніше невідомого правителя мая

Археологи з мексиканського Національного інституту антропології виявили унікальну кам’яну панель зі стародавнім текстом мая. Він викарбуваний на скелі лагуни біля піраміди Нохоч-Муль, розташованої в археологічній зоні Коба в Кінтана-Роо (Мексика).

За словами вчених, знахідка проливає світло на складне і багате минуле цієї території, де колись жила цивілізація мая, пише Arkeonews.

У ході археологічних робіт дослідники знайшли унікальну кам’яну панель площею 11 квадратних метрів. Вона висічена прямо у скелі та складається зі 123 ієрогліфічних картушів, які утворюють великий L-подібний напис.

Розмір і складність цього напису підкреслюють значення регіону Коба як культурного і політичного центру мая.

Науковці також проаналізували напис на панелі. Вони з’ясували, коли заснували місто Keh Witz Nal, також відоме як "Оленяча гора", – 12 травня 569 року нашої ери.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім того, кам’яна панель відкрила раніше невідому для дослідників інформацію – про правителя мая К'авіїла Ч'ак-Чіна, який завершив династію Коби.

"Ця інформація заповнює важливу прогалину в наших знаннях про правителів стародавнього міста-держави", – кажуть археологи.

Вченим вдалося ідентифікувати 14 правителів Коба. Серед них було 3 жінки, одна з яких правила протягом чотирьох десятиліть.

Текст також засвідчує, що багато правителів Коби приймали ім’я бога К'авіла. За давніми переконаннями, це наділяло їх божественною силою як захисника цього місця.

Також у ньому йдеться про групу богів-опікунів, які заснували Коба, зокрема про Болона Цакаба Аяу, відомого як Повелителя незліченних поколінь, який, як вважалося, був відповідальним за заснування династій маїсу та какао.

Вчені використовують сучасні технології, щоб зберегти та краще зрозуміти виявлений текст. Розуміння його сенсу дозволить провести більш глибокі епіграфічні дослідження.

Раніше ми розповідали, що вчені знайшли докази публічного осквернення решток королівської родини мая у Гватемалі.