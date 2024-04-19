Вчені знайшли докази публічного осквернення решток королівської родини Мая у Гватемалі

Вчені знайшли докази осквернення колишніх правителів у Майя понад тисячу років тому

У Гватемалі знайшли спалені кістки королівської родини Мая, викинуті в стародавню піраміду. Науковці стверджують, що це доказ навмисного і публічного осквернення останків колишніх правителів.

Такі дії, на думку дослідників, знаменували собою "публічний демонтаж старого режиму" у державі К'анвіцналь.

Про це вчені Кембриджського університету повідомили у новому дослідженні в журналі Antiquity, пише CNN.



Археологи виявили цікаве поховання у 2022 році на території стародавнього міста Уканал, що було серцем королівства К'анвіцналь на початку 800-х років нашої ери.

Понад тисячу років тому тут ритуально осквернили гробниці попередніх правителів, їхні тіла спалили, а рештки – скинули у піраміду.

Вчені знайшли рештки у Гватемалі в 2022 році PROYECTO ARQUEOLÓGICO UCANAL

У піраміді вчені виявили обгорілі кістки щонайменше чотирьох дорослих людей, троє з яких – чоловіки. На момент смерті двом із них було від 21 до 35 років, а одному – від 40 до 60 років.

Окрім решток, вчені знайшли розкішні поховальні атрибути: підвіску з зображенням людської голови, прикраси з зеленого каменю (зокрема нефриту), підвіски з зубів ссавців, намистини з черепашок, мозаїку і зброю. Частина атрибутів була розбита на тисячі уламків.

Науковці зрозуміли, що предмети розкоші вказують на монарший статус похованих. А про "помсту" колишнім правителям свідчили спалені артефакти і кістки у піраміді (зазвичай монархів там не ховали).

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Також вчені кажуть, що спалення було публічним. Температура деяких ділянок вогнища на момент спалення сягала за 1470 градусів за Фаренгейтом (798℃), що вказує на те, що пожежа була дуже великою.

У могилі спалених вождів знайшли багато розбитих поховальних атрибутів C. HALPERIN

Ця знахідка – рідкісний приклад того, як народ Мая відзначав політичні зміни та відмовлявся від попередніх лідерів.



Один з найважливіших переломних моментів у політичній історії К'анвіцнальського царства припав на початок ІХ століття, коли правитель Папмаліл прийшов до влади і приніс процвітання в Уканал.

Дослідниця Крістіна Холперін каже, що у той період багато королівств Мая перебували в кризі, але деякі навпаки процвітали. Можливо, ритуальне спалення тіл попередніх правителів припало саме на той час.

"Замість того, щоб розглядати цю подію як частину розпаду Мая класичного періоду, ми припускаємо, що вона стала революційним поворотним пунктом, навколо якого відбулося переосмислення державного устрою К'анвіцналь, що поклало початок ширшим політичним перетворенням на південній низовині Мая", – йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, Мая – відома цивілізація Мезоамерики, що формувалася приблизно з 2000-го року до н. е. і досягла піку свого розвитку у 250-900 роках н. е.

Раніше у Гватемалі знайшли поховання правителя на ім’я Іцам Кокай Бахлам, який, ймовірно, керував містом Мая близько 350 року нашої ери. Вчені показали 1700-річну нефритову маску із його гробниці.