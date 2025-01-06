У Telegram поширили інформацію про залишену в метро дитину: поліція каже, що це фейк

У мережі поширили інформацію про залишену дитину у київському метро – поліція назвала це фейком

У мережі поширили інформацію про те, що чоловік покинув дитину у столичному метро. Правоохоронці назвали це фейком.

Як зазначають у поліції Києва, 6 січня у Telegram-каналах з’явилося повідомлення, що чоловік залишив у вагоні метро дитячий візочок з малюком, а сам пішов геть. На місце події нібито викликали правоохоронців.

Однак у поліції Києва запевнили, що повідомлень про залишених або загублених у метрополітені дітей не отримували.

"Натомість, зміст розповсюдженого повідомлення схожий на рекламу, покликану збільшити кількість підписників окремих Telegram-каналів", – зазначили правоохоронці.

Також вони звернулися до адміністраторів таких каналів із проханням не розповсюджувати неправдиву інформацію.

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