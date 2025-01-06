У Telegram поширили інформацію про залишену в метро дитину: поліція каже, що це фейк
У мережі поширили інформацію про те, що чоловік покинув дитину у столичному метро. Правоохоронці назвали це фейком.
Як зазначають у поліції Києва, 6 січня у Telegram-каналах з’явилося повідомлення, що чоловік залишив у вагоні метро дитячий візочок з малюком, а сам пішов геть. На місце події нібито викликали правоохоронців.
Однак у поліції Києва запевнили, що повідомлень про залишених або загублених у метрополітені дітей не отримували.
"Натомість, зміст розповсюдженого повідомлення схожий на рекламу, покликану збільшити кількість підписників окремих Telegram-каналів", – зазначили правоохоронці.
Також вони звернулися до адміністраторів таких каналів із проханням не розповсюджувати неправдиву інформацію.
Раніше ми розповідали, що до поліції Харківщини надійшла заява від жінки, яку нібито зґвалтував "французький найманець".
Правоохоронці з’ясували, що це фейк, задля якого росіяни вкрали особистість у справжньої жительки Харківського району.