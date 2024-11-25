Поліція Харківщини отримала заяву про зґвалтування жінки "найманцем із Франції": це виявилося фейком

До поліції Харківщини надійшла заява від жінки, яку нібито зґвалтував "французький найманець".

Правоохоронці з’ясували, що це фейк, задля якого росіяни вкрали особистість у справжньої жительки Харківського району.

Слідчому, який це з'ясував, почали погрожувати, повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

У заяві йшлося, що жінка із Глибокого не змогла виїхати із села через лежачу матір. Згодом туди нібито прийшли французькі найманці та зґвалтували її.

"Заявниця" описувала подробиці злочину та залишила свій контактний номер.

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"Підозри про те, що ця заява сфабрикована, у слідчих виникли одразу. На дзвінок відповіла жінка з яскравим російським акцентом.

Говорити по відеозв’язку вона відмовилася. Втім чітко вказала, хто саме вчинив над нею насильство, звинуватила конкретних людей", – зазначив Болвінов.

За його словами, всю цю історію вигадали російські спецслужби. Вони навіть знайшли акторку, яка знялася у сюжеті для їхніх ЗМІ.

"Ми подивилися цю неякісну постановку, де навіть був імітований допит "жертви". Російський "правоохоронець" там читає текст із заздалегідь підготовленого папірця. А "зґвалтована" слово в слово повторює написану росіянами легенду", – каже керівник слідчого відділу.

Правоохоронці розшукати справжню мешканку Глибокого, від імені якої росіяни вигадали заяву. Вона ще на початку 2022 року разом із дітьми виїхала до Польщі й з того часу не перетинала український кордон.

За словами Сергія Болвінова, жінка змогла підтвердити свою особу та заперечила, що була жертвою злочину. Це підтвердила і її родичка, яка живе в Україні. Брехнею виявилася й інформація про хвору матір.

Ба більше, росіяни навіть прізвище жінки української мовою написали з помилкою.

"Та все ж настільки ретельно до чергового фейку росіяни підготувалися вперше. Так само вперше зробили так, щоби до нас надійшла сфабрикована заява", – зауважив Болвінов.

Також він повідомив, що коли правоохоронці викрили цю історію, представники російських спецслужб почали тиснути на поліцейського.

В месенджерах на його номер та номери членів родини почали писати погрози: вони пропонували "дружити", "не сваритися", співпрацювати та "наближати прихід Росії".

Інформацію про завідомо неправдиве повідомлення про злочин вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тепер правоохоронці розслідуватимуть справу та встановлюватимуть причетних.

"Очевидно, що джерело все ж таки перебуває на території РФ", – підсумував Болвінов.

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