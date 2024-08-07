Льодовик зменшився на чверть: у мережі завірусилися фото з Альп, зроблені з різницею у 15 років

У мережі завірусилися фото туристів з Альп, які показують швидкість танення льодовиків. Зліва – світлина 2009 року, справа – 2024 року.

Турист з Англії опублікував у соцмережах фото зі своєю дружиною, зроблені на одному і тому ж місці у швейцарських Альпах з різницею у 15 років.

Вони демонструють швидкість, з якою відбувається танення льодовиків, спричинене глобальним потеплінням, повідомляє The Guardian.

Дункан Портер з Бристоля на платформі X опублікував фотографії, зроблені на тлі льодовика Рона у серпні 2009-го та серпні 2024 років.

На них помітно, що лід на задньому плані значно зменшився та оголив сіру скелю. А невелика водойма, якої на світлині 2009 року не було навіть видно, перетворилася на величезне зелене озеро.

"Не буду брехати, це змусило мене плакати", – написав Портер у своєму пості.

ВІДЕО ДНЯ

Оригінальне фото пари весь час висіло у них на кухні. Вони хотіли повернутися в це місце й показати льодовик своїм донькам-підліткам. Коли родина врешті вирушила у подорож Європою, вони вирішили відтворити свою світлину.

"Багато людей, коли бачать щось подібне, відчувають себе безпорадними. Але я з власного досвіду знаю, що вони можуть зробити дуже багато", – сказав Дункан Портер після побаченого в Альпах.

З 2000 року Швейцарія втратила третину обсягу своїх льодовиків, 10% з них зникли за останні два роки.

Льодовик Рона має кращий стан, ніж деякі інші у Швейцарії. Однак за 15 років, що минули між двома фотографіями, він зменшився приблизно на чверть.

Наразі допис Портера переглянули понад 4 мільйони користувачів.

Нагадаємо, дослідження показало, що льодовики Аляски тануть "неймовірно тривожними" темпами.