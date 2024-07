Зміна клімату впливає на хід часу, збільшуючи тривалість дня – вчені

Науковці виявили, що зміна клімату впливає не лише на природу та людство – вона буквально переінакшує хід часу, збільшуючи тривалість дня. Це може відобразитися на роботі обчислювальних систем, зокрема GPS.

Таких висновків дійшла міжнародна група вчених у своєму дослідженні, опублікованому в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє CNN.

Танення льоду, спричинене глобальним потеплінням, змінює швидкість

Землі та збільшує тривалість кожного дня. Протягом століття ця тенденція прискорюється.

Кількість годин, хвилин і секунд, з яких складається доба на Землі, залежить від швидкості обертання нашої планети. На цей процес впливає низка факторів - від процесів у ядрі до танення полярних льодів через зміну клімату.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше вчені вже помітили звʼязок між збільшенням тривалості дня і таненням льоду. Останнє призводить до того, що тала вода тече до полюсів екватора. Це змінює форму Землі – сплющує її на полюсах і робить випуклішою посередині, сповільнюючи обертання.

Нове дослідження виявило, що глобальне потепління має більший вплив на час, ніж вважалося раніше.

Дослідники проаналізували дані спостережень і кліматичні моделі у період між 1900 і 2100 роками.

Вони побачили, що підвищення рівня моря через потепління призвело до того, що у XX столітті збільшення тривалості дня коливалося віл 0,3 до 1 мілісекунди. Однак за останні 20 років воно склало 1,33 мілісекунди.

Якщо світ не зможе стримати викиди, до кінця століття день збільшиться на 2,62 мілісекунди.

Цей час може бути непомітним для людини, однак він впливає на технології. Точний облік часу дуже важливий для систем звʼязку та навігації, зокрема GPS, які покладаються на атомний годинник. Через це буде необхідним перерахунок "високосних секунд", через які існують високосні роки.

Якщо планета продовжить нагріватися, саме зміна клімату може стати однією з головних причин збільшення тривалості дня. Вона може випередити Місяць, який лідирував тисячоліття до цього. Однак поки до кінця незрозуміло, чи більший вплив ядра на цей процес.

Нагадаємо, дослідження показало, що льодовики Аляски тануть "неймовірно тривожними" темпами.