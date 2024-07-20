Російська ракета в Миколаєві забрала життя 13-річного танцівника

Внаслідок удару російської ракети по Миколаєву ввечері 19 липня загинув 13-річний танцюрист Кирило Дядюшка.

Про це повідомили на сторінці ансамблю народних танців SOUVENIR.

"Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяла і так хотіла жити… За що? Немає слів… жахливий біль", – написали в ансамблі.

За даними Міністерства внутрішніх справ, ракета влучила у дитячий майданчик.

Хлопець навчався у 7 класі Миколаївської гімназії №10.

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"Трагічний день для нашої гімназійної родини. Від ворожої ракети загинув учень Дядюшка Кірілл...

Завжди веселий, креативний, творчий... Завжди брав участь у всіх мистецьких конкурсах, учасник танцювального колективу "Український сувенір"...Ворожа ракета забрала життя Кірілла, йому навічно 13…", - написали у групі навчального закладу, Миколаївській гімназії №10, де вчився хлопчик.

Матір дитини перебуває у стані шоку, їй надавали допомогу психологи ДСНС, додали у МВС.

УП. Життя висловлює співчуття батькам Кирила.

Під час ракетної атаки в Миколаєві загалом загинуло троє людей. Жертвами атаки росіян, крім хлопчика, стали дві жінки 53 та 63 років. Поранення отримали 15 осіб.

UPD. Станом на 10:30 20.07 кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже понад 560 українських дітей.

Через атаку РФ по Києву 8 липня загинув 10-річний спортсмен Максим Симанюк, його молодша сестричка Анастасія та їхня мама.