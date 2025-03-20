Примушував жебракувати за їжу: жителя Миколаєва судитимуть за експлуатацію людей з інвалідністю

У Миколаєві 61-річний чоловік примушував жебракувати людей з інвалідністю в обмін на їжу для них. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в обласній прокуратурі та головному управлінні Національної поліції Миколаївщини.

Правоохоронці виявили, що чоловік завербував для жебракування 63-річну внутрішньо переміщену жінку із Запоріжжя та 50-річного чоловіка, які мають інвалідність 2 групи й перебувають у складних життєвих обставинах.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура Фото: Миколаївська обласна прокуратура Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Зловмисник обіцяв потерпілим добре оплачувану роботу та житло, але обманом змусив жебракувати в людних місцях. Він забирав усі пожертви, значну частину з яких витрачав на себе. Також він використовував на власні потреби соціальні виплати, які отримували потерпілі.

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У грудні 2024 року правоохоронці викрили мешканця Миколаєва та затримали його. Чоловікові повідомили про підозру в торгівлі людьми – вербуванні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням вразливого стану (частина 2 статті 149 Кримінального кодексу).

На час розслідування підозрюваного помістили під варту.

Тепер правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікові загрожує позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна або без неї.

Раніше в Києві затримали 32-річну жінку, яка використовувала свою 12-річну хвору доньку для заняття жебрацтвом.