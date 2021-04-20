Жінці, яка використовувала 12-річну доньку для жебракування, повідомили про підозру

32-річній жінці, яка використовувала 12-річну доньку для заняття жебрацтвом у Києві, повідомили про підозру, розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Досудове розслідування встановило, що протягом червня-серпня 2020 року місцева мешканка систематично жебракувала разом з донькою, яка через свій вік та захворювання обмежена у вільному волевиявленні.
Підозру висловили за ч. 1 статті 150-1 Кримінального кодексу України – використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років.
"Викрити злочин вдалося завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками цинічної експлуатації дитини 28-річним знайомим матері.
Тоді ж було вирішено перевірити причетність матері до вчинення вказаного злочину", – йдеться у повідомленні.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Дівчинку помістили до реабілітаційного центру, щоб надати їй кваліфіковану допомогу.
Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування триває.
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