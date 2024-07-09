Через атаку РФ по Києву загинув 10-річний спортсмен та його родина: що про них відомо

У Києві 8 липня внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку на Сирці загинули 10-річний Максим Симанюк, його молодша сестричка Анастасія та їхня мама – 40-річна Зоряна.

Про загибель родини повідомили в Українській федерації карате. Хлопчик професійно займався цим видом спорту.

"Максим Симанюк. Сьогодні його, маму та сестру в домі вбила російська ракета. Максимку назавжди 10 років. Щире співчуття батькові, а також клубу Чемпіон, де тренувався Максим, та його тренеру", – зазначили у федерації.

З чоловіком, Василем Симанюком, Зоряна була розлучена, тому вона разом з дітьми жили втрьох. На момент влучання ворожої ракети родина була вдома.

Жінка працювала продавчинею в магазині. Колеги кажуть, перебувала у щорічній відпустці. Син та донька навчалися у школі №28 у Києві, яку також раніше зруйнували окупанти. Максим, старший, закінчив четвертий клас, а Настя – третій.

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Хлопчик та дівчинка професійно займалися спортом. Максим, зокрема, відвідував тренування з карате, а Анастасія ходила на гімнастику.

"Російська ракета вбила цілу родину. Сьогодні цей хлопчик, Максим Симанюк, мав їхати з моїм сином у спортивний табір. Вони займалися в одному спортивному клубі. Тепер одне місце в купе порожнє.

Плани, нездійснені мрії, маленькі життя – все зруйновано.

Немає прощення цим нелюдам, які так цинічно вбивають українських дітей", – написала Альона Романенко.

Ліна Тесленко у своїх соцмережах розповіла, що її донька Ірина разом з Максимом були однокласниками. Після обстрілу діти намагалися додзвонитися до хлопчика з надією, що він таки відповість.

"Я вчора так і не наважилася сказати Іринці, що Максимка більше немає. Перед сном вона ставила багато запитань. А які травми отримує людина під завалами? А скільки годин може прожити без доступу повітря? А чому так довго розбирають завали? А в Макса ж може розрядитися чи побитися телефон, і тому він не відповідає?

Як відповідати на ці запитання, особливо коли вже знаєш відповідь?" – написала жінка на своїй сторінці Facebook.

Проте ні Максим, ні Анастасія не вижили. Їхню маму з-під завалів рятувальники дістали ще живою, але внаслідок отриманих травм вона померла.

Знайомі та друзі родини оприлюднюють дописи, де висловлюють співчуття рідним.

"Сьогодні наше серце розривається від болю. Вчора в результаті удару по Києву загинув 10-річний Максим Симанюк, його мама та сестричка.

Їхні посмішка і радість наповнювали все навколо світлом. Нам важко усвідомити, що їх більше з нами немає. Ми щиро співчуваємо близьким", – написала Любов Рябко.

Володимир Боєв, тренер, з яким займався Максим, теж відреагував на загибель свого підопічного та опублікував розповідь у своєму Instagram.

"Спочивай з миром, мій дорогий учне" (переклад з англійської) Instagram Володимира Боєва (@vova_boiev)

Наразі батько загиблих дітей, Василь Симонюк, потребує фінансової допомоги.

Загалом внаслідок ракетної атаки РФ по столиці постраждало 117 людей. Відомо, що загинуло 4 дитини.

Також ворог спрямував удари на медичні заклади – "Охматдит", приватні клініки ISIDA та ADONIS.