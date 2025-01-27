Чи продаватимуть Києво-Могилянську академію? У МОН відповіли

У МОН розповіли, чи розглядають рішення приватизації Києво-Могилянської академії

Міністерство освіти і науки не розглядає можливості приватизації Києво-Могилянської академії, адже це не передбачено законом.

Зміни до законодавства, які дозволили б такі дії, ухвалювати не планують, заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

"Держава, як засновник цього закладу (Києво-Могилянської академії – ред.) виступає гарантом його автономії і сприяє різнобічному розвитку цього (і інших) державних університетів.

Міністерство освіти і науки України державні університети не продає", – наголосив заступник міністра.

Приватизація Києво-Могилянської академії: про що йдеться

Вперше про продаж Києво-Могилянської академії президент приватного закладу вищої освіти Київська школа економіки (KSE) та ексміністр економіки України Тимофій Милованов публічно заговорив 10 січня 2025 року.

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Тоді він пропонував збирати кошти "народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса".

"Якщо українці збирають на військові супутники, то ми точно зможемо зібрати на Могилянку, найісторічниший університет України, який облаштовувався ще коштом Мазепи в часи коли розвивалась Софія Київська і становилась Русь", – зазначав Милованов.

Нещодавно він заявив, що готується запит щодо придбання Києво-Могилянської академії.

На його думку, там "зарплати низькі, інфраструктура застаріла, університет не має ресурсів, щоб конкурувати з найкращими закладами в світі".

"Я пропоную це змінити. Ми піднімемо зарплати в рази, модернізуємо умови, залучимо інвестиції. Бренд і академічна частина залишаться недоторканими – так само, як це було з KSE.

Я вивів KSE з банкрутства на рівень провідного університету країни. І я знаю, як зробити те саме з Могилянкою", – зазначив Милованов.

Водночас у відповідь на інформаційний запит Інтерфакс-Україна у МОН розповіли, що не продаватимуть Києво-Могилянську академію і відповідних пропозицій не надходило.