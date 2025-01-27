Чи продаватимуть Києво-Могилянську академію? У МОН відповіли
Міністерство освіти і науки не розглядає можливості приватизації Києво-Могилянської академії, адже це не передбачено законом.
Зміни до законодавства, які дозволили б такі дії, ухвалювати не планують, заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький.
"Держава, як засновник цього закладу (Києво-Могилянської академії – ред.) виступає гарантом його автономії і сприяє різнобічному розвитку цього (і інших) державних університетів.
Міністерство освіти і науки України державні університети не продає", – наголосив заступник міністра.
Приватизація Києво-Могилянської академії: про що йдеться
Вперше про продаж Києво-Могилянської академії президент приватного закладу вищої освіти Київська школа економіки (KSE) та ексміністр економіки України Тимофій Милованов публічно заговорив 10 січня 2025 року.
Тоді він пропонував збирати кошти "народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса".
"Якщо українці збирають на військові супутники, то ми точно зможемо зібрати на Могилянку, найісторічниший університет України, який облаштовувався ще коштом Мазепи в часи коли розвивалась Софія Київська і становилась Русь", – зазначав Милованов.
Нещодавно він заявив, що готується запит щодо придбання Києво-Могилянської академії.
На його думку, там "зарплати низькі, інфраструктура застаріла, університет не має ресурсів, щоб конкурувати з найкращими закладами в світі".
"Я пропоную це змінити. Ми піднімемо зарплати в рази, модернізуємо умови, залучимо інвестиції. Бренд і академічна частина залишаться недоторканими – так само, як це було з KSE.
Я вивів KSE з банкрутства на рівень провідного університету країни. І я знаю, як зробити те саме з Могилянкою", – зазначив Милованов.
Водночас у відповідь на інформаційний запит Інтерфакс-Україна у МОН розповіли, що не продаватимуть Києво-Могилянську академію і відповідних пропозицій не надходило.