Уряд призначив нову голову Національного фонду досліджень України
Історикиню та антропологиню Оксану Кісь призначили новою головою Національного фонду досліджень України.
Відповідне кадрове рішення Кабінет міністрів ухвалив 25 лютого 2025 року, повідомили на сайті уряду.
Оксана Кісь очолюватиме установу з 8 березня 2025 року до 18 квітня 2027 року.
У НФДУ розповіли, що Оксана Кісь має науковий ступінь докторки історичних наук за спеціальністю "етнологія" і є провідною науковою співробітницею відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України.
Також історикиня співзаснувала Українську асоціацію усної історії й очолює Українську асоціацію дослідниць жіночої історії.
З 1994 року Оксана Кісь вивчає жіночу та гендерну проблематики в межах української історії та етнології, а також повсякденне життя українських жінок у надзвичайних історичних обставинах.
Історикиня стала авторкою та упорядницею кількох книг, зокрема збірки наукових праць "Жінки Центрально-Східної Європи в часи Другої світової війни: специфіка досвіду в часи екстремального насильства", "Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти", а також "Жінка в традиційній українській культурі другої половини XIX – початку XX ст.".
Робота Оксани Кісь про українок в ГУЛАГах вийшла друком англійською мовою.
З 2019 року науковиця є членкинею наукової ради НФДУ, а також головою секцій соціальних та гуманітарних наук та заступницею голови Фонду.
"Оксана Романівна Кісь має багаторічний досвід у наукових дослідженнях та управлінні науковими проєктами. Її фахові знання і стратегічне мислення будуть спрямовані на подальший розвиток НФДУ та підтримку наукових ініціатив, що сприяють зміцненню наукового потенціалу країни", – додали в Національному фонді досліджень.
На своїй сторінці в соцмережі Оксана Кісь назвала своє призначення на посаду "величезною відповідальністю".
"І для ясності: це не почесна посада і не нагорода, а величезна відповідальність і важка праця на громадських засадах, тому не заздріть. Краще долучайтеся – у нас багато роботи для експертів/ок в межах оцінювання конкурсних заявок і для членів/ок конкурсних комісій, а ще – трохи грошей для найкращих вчених на їхні суперські дослідницькі проєкти.
Я відкрита до розмови про те, як Фонд може краще відповідати на запити академічної спільноти і радо вислухаю конструктивну критику", – написала науковиця.
Раніше Оксана Кісь в інтерв'ю для "УП. Життя" розповідала про жіночі ролі в умовах війни.