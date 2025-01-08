Заступницю міністерки Мінветеранів звільнили за власним бажанням – Кабмін

Кабінет міністрів звільнив заступницю міністерки у справах ветеранів Руслану Величко-Трифонюк.

У розпорядженні йдеться, що звільнення відбулося за власним бажанням.

"Звільнити Величко-Трифонюк Руслану Володимирівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", – написано у документі.

Звільненню передував скандал щодо приниження колишнього військового та журналіста з боку керівництва з Міністерства у справах ветеранів.

Євген Шибалов обіймав посаду начальника Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, але згодом звільнився.

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У Мінветеранів заявили, що категорично засуджують таку поведінку своїх працівників та призначили перевірку. У коментарі для "УП. Життя" ветеран підтвердив, що зазнав принижень від заступниці міністерки Руслани Величко-Трифонюк.