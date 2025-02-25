У МОН – нова заступниця з питань дошкільної освіти: що відомо про Анастасію Коновалову

Раніше Анастасія Коновалова працювала у відділі освіти ЮНІСЕФ

У Міністерство освіти і науки призначили Анастасію Коновалову новою заступницею міністра з питань дошкільної освіти.

Таке кадрове рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він зауважив, що Анастасія Коновалова має "багаторічний досвід" у галузі дошкільної освіти. Раніше вона брала участь у запуску національних пілотних проєктів з розширення доступу до дошкільної освіти, а також програм із підтримки дітей і педагогів дошкілля на прифронтових територіях.

Анастасія Коновалова здобула освіту в Одеському національному університеті імені Мечникова, також навчалася в Університеті Вашингтона (США).

Раніше новопризначена заступниця міністра працювала фахівчинею відділу освіти Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), де координувала програми з дошкільної освіти.

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Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року Анастасія разом із педагогами з Одеси заснувала в Бухаресті (Румунія) школу для українських дітей, де викладала англійську мову.

Міністр освіти додав, що одним з основних завдань його новопризначеної заступниці буде підвищення якості та доступності дошкільної освіти. Крім того, на посаді Анастасія Коновалова буде працювати над:

розробленням сценарію та політики з покращення умов праці працівників дошкільної освіти;

підтримкою імплементації Закону України "Про дошкільну освіту";

забезпеченням ефективної та доступної системи послуг інклюзивного навчання.

Нагадаємо, колишня заступниця міністра освіти і науки з питань дошкілля Євгенія Смірнова подала у відставку в листопаді 2024 року.

Раніше уряд призначив Надію Лещик на посаду освітнього омбудсмена, яка замінила Сергія Горбачова.