У нацпарку на Львівщині показали "карпатського єдинорога": ким він виявився насправді

У національному природному парку "Бойківщина", що розташований у Львівській області та частково на Закарпатті, показали "карпатського єдинорога".

Його фото оприлюднили у соцмережах нацпарку та Державного агентства лісових ресурсів.

"Серед ялицево-букових лісів НПП ''Бойківщина'' з’явився справжній міфічний звір – карпатський єдиноріг. Цей рідкісний представник дикої природи, що є національним символом Шотландії та прикрашає герб Великої Британії, тепер оселився і в Карпатах!", – написали у нацпарку "Бойківщина".

"Карпатським єдинорогом" назвали самця козулі і пояснили, що у природі часом трапляються особини, в яких один ріг розвивається неправильно або ж його втрачають через бійку чи пошкодження.

"Карпатський єдиноріг", який виявився самцем козулі Національний природний парк "Бойківщина"/Facebook

РЕКЛАМА:

"Але ж хіба це привід не вірити у дива? Вражаючи своїм виглядом та таємничістю, лісові мешканці нагадують нам, що природа здатна створювати чудеса навіть у звичайних, на перший погляд, істотах.

Тож наступного разу, мандруючи лісами Бойківщини, хто знає, може, вам пощастить зустріти цього загадкового красеня!" – наголосили у Держагентстві.

Нагадаємо, торік на Прикарпатті зафіксували тварину рідкісного виду – в Україні його вважають практично зниклим. Це – дикий кіт, який є пращуром сучасної домашньої кішки.