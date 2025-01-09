Матріархат і "вигнання" слабких: як живе і розмножується найбільше стадо зубрів у Карпатах

У національному природному парку "Сколівські Бескиди" на Львівщині чисельність стада червонокнижних зубрів досягла приблизно 50 особин.

Позитивну звістку повідомили у Франкфуртському зоологічному товаристві в Україні, а на сторінці нацпарку опублікували фотографії зубрів, зроблені за допомогою фотопасток у 2024 році.

"Приблизні підрахунки такі, але точні дані ми будемо мати в межах 10 лютого, коли проведемо повний облік. Ми враховували матеріали з фотопасток, наших листків спостереження і рейдових листків. Але може бути так, що один зубр потрапив на фотопастку двічі.

Одне можу сказати точно – наразі у нас найбільша субпопуляція зубра в українських Карпатах", – розповів "УП. Життя" директор нацпарку Василь Приндак.

Програма реінтродукції зубра в нацпарку "Сколівські Бескиди" почалася у 2009 році, коли на цю територію випустили 11 тварин.

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За словами директора, у нацпарку досі живе кілька зубрів-першопроходців, яких випустили сюди 15 років тому. Учасникам програми реінтродукції тоді було по 7-8 років, отже вік цих "стареньких" нині становить 22-23 роки.

Зубри переважно мешкають у горах, але на зиму, особливо під час сильних морозів і снігопадів, спускаються вниз і об’єднуються в стадо довкола своїх телят.

Зубрів вперше випустили у нацпарк у 2009 році Усі фото: Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

Якщо пощастить, зубрів можна помітити поблизу Майданського лісництва, неподалік Східниці. Однак, за словами директора, ці тварини дуже швидкі, тому туристам важко їх вистежити, навіть якщо йти по слідах.

Цікаво, що у зубрів є чітка ієрархія з матріархальними правилами. Стадо веде самиця-вожачка, а за нею слідують самці й дитинчата.

"Життя зубрів дуже цікаве. Особливо зараз, коли ми проводимо підгодівлю тварин і вони сходяться на підгодівельний майданчик. Коли ми даємо їм їжу, першою їсть вожачка. Навіть маленькі зубренята доїдають тільки те, що залишається після основного стада. Ніхто не жаліє їх", – розповідає Василь Приндак.

Також стадо не приймає дуже старих тварин: інші зубри навіть не пускають їх на майданчик, тому що у природі має вижити найсильніший.

"У нас є проблема, що два зубри, яких "відкинуло" стадо, ходять в село в пошуках їжі. Ми навіть виступали за те, щоб зробити для цих тварин реабілітаційний вольєр, де можна буде утримувати їх до настання природної смерті", – додає фахівець.

Ці тварини живуть за законами матріархату і відмовляються від старих особин

Ще однією особливістю зубрів є те, що у них майже немає природних ворогів. А напади з боку хижаків – радше виняток, ніж правило.

"Років 10 тому у нас був випадок, коли самка не могла розродитися і на неї напав ведмідь. Такі нюанси бувають у природі, коли тварина менш захищена", – каже директор нацпарку.

Зубрів можна помітити біля Майданського лісництва неподалік від Східниці

Водночас навіть у таких сильних тварин – нелегке життя. І ускладнює його незаконна діяльність людини.

У жовтні 2024 року рейдова група "Сколівських Бескидів" знайшла двох убитих зубрів за понад 1500 метрів від території парку. Невідомі вбили й розчленували тварин заради м'яса.

Щоб запобігати таким випадкам та берегти червонокнижний вид, у нацпарку діє комплексна система спостереження.

"У нас є фотопаски й камери спостереження, які постійно працюють і міняють своє місцерозташування, щоб ми бачили пересування не тільки зубрів, а й людей.

Також ходять рейдові групи зі смартфонами, де встановлена спеціальна програма. Побачивши слід або продукти життєдіяльності зубра, вони вносять дані в цю програму. На основі цих трьох джерел ми збираємо єдину базу даних", – каже Василь Приндак.

Нагадаємо, у 2023 році застреленого червонокнижного зубра знаходили на Волині. На той момент у регіоні нараховувалося 24 представники цього виду.