В Україні понад 50 тисяч людей є зниклими безвісти – Нацполіція

Наразі в Україні зниклими безвісти є понад 50 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії ця цифра була в чотири рази меншою – близько 12 тисяч.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов.

За його словами, пошукова робота в умовах війни стала більш складною.

"Збір інформації, перевірку даних та реалізацію пошуків ускладнює непередбачувана ситуація на лінії фронту, масовані атаки на мирні міста, міграція людей і тимчасова окупація територій.

Навантаження на карний розшук збільшилося, проте оперативники працюють на максимумі та продовжують боротися за кожну людську долю", – зауважив Андрій Нєбитов

Нєбитов наголошує на важливості розвитку розшукової роботи: пошуку нових алгоритмів дій, міжнародного партнерства, оновленні законодавства та залученні сучасних технологій.

Раніше омбудсмен розповідав, що зниклими безвісти за особливих обставин або тими, кого незаконно позбавили свободи через повномасштабне вторгнення Росії, вважаються майже 30 тисяч українців.

Нагадаємо, родичі зниклих безвісти українців можуть звертатися по допомогу до омбудсмена.