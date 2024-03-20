Омбудсмен розповів, скільки українців вважаються зниклими безвісти

В Україні майже 30 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин або тими, кого незаконно позбавили свободи через повномасштабне вторгнення Росії.

Однак через те, що Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, усе ще перебуває в стані наповнення та перевірки даних, цифра може бути значно більшою, повідомляють в Офісі омбудсмена.

Там зазначають, що усіх зниклих безвісти людей розділяють на три категорії: діти, цивільні та військовополонені.

Серед цивільних, яких утримує Росія, є хворі та вразливі групи населення, сказав представник уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони Олександр Кононенко.

"З усіх цивільних громадян, яких незаконно затримала й засудила РФ, верифіковано близько 1 600 осіб", – додав він.

Також під час зустрічі з представниками Московського Механізму Організації з безпеки і співробітництва в Європі він повідомив, що в заручниках у Росії перебуває троє співробітників ОБСЄ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що Московський механізм ОБСЄ в Україні запустили нещодавно.

"Це дозволило створити спеціальну міжнародну місію, яка складається з незалежних експертів. Секретаріат Уповноваженого ВР України з прав людини – один з перших держорганів, до якого завітали експерти", – додав Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що родичі зниклих безвісти українців можуть звертатися по допомогу до омбудсмена.