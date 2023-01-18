Родичі зниклих безвісти українців можуть звертатися по допомогу до омбудсмена – Координаційний штаб

Для українців, чиї родичі та близькі опинилися у полоні РФ або зникли безвісти, з'явився ще один інструмент для їхнього пошуку.
Тепер громадяни можуть звертатися по допомогу до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У штабі зазначили, що російський та український омбудсмени "напрацювали офіційний канал комунікації", за допомогою якого українці можуть звертатися із запитами щодо пошуку безвісти зниклих рідних та близьких, які можуть знаходитися у Росії або на тимчасово окупованих територіях України.
"Такі звернення український Омбудсмен опрацьовуватиме спільно з Уповноваженою з прав людини в рф. Про це досягнуто відповідних домовленостей під час перемовин омбудсменів у Анкарі", – повідомили у Координаційному штабі.
|Фото: Дмитро Лубінець/Facebook
Українці можуть звертатися до Уповноваженого з прав людини за одним із номерів "гарячої лінії" (дзвінки безкоштовні):
- 0800-50-17-20,
- 044-299-74-08.
Також громадяни можуть писати звернення на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua
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Нагадаємо, раніше у Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими надали перелік даних, які мають знати близькі та родичі українських військових.
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