Родичі зниклих безвісти українців можуть звертатися по допомогу до омбудсмена – Координаційний штаб

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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18 січня 2023

Для українців, чиї родичі та близькі опинилися у полоні РФ або зникли безвісти, з'явився ще один інструмент для їхнього пошуку.

Тепер громадяни можуть звертатися по допомогу до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зазначили, що російський та український омбудсмени "напрацювали офіційний канал комунікації", за допомогою якого українці можуть звертатися із запитами щодо пошуку безвісти зниклих рідних та близьких, які можуть знаходитися у Росії або на тимчасово окупованих територіях України.

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"Такі звернення український Омбудсмен опрацьовуватиме спільно з Уповноваженою з прав людини в рф. Про це досягнуто відповідних домовленостей під час перемовин омбудсменів у Анкарі", – повідомили у Координаційному штабі.

 Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Українці можуть звертатися до Уповноваженого з прав людини за одним із номерів "гарячої лінії" (дзвінки безкоштовні):

  • 0800-50-17-20,
  • 044-299-74-08.

Також громадяни можуть писати звернення на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua

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Нагадаємо, раніше у Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими надали перелік даних, які мають знати близькі та родичі українських військових.

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