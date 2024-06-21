Закони колоніальних часів скасовано: у Намібії декриміналізували одностатеві стосунки між чоловіками

У Намібії декриміналізували одностатеві стосунки між чоловіками. Верховний суд визнав закони, які це врегульовували, неконституційними.

Своїм корінням вони сягають колоніальної епохи, повідомляє Reuters.

Справу щодо декриміналізації одностатевих стосунків між чоловіками порушив намібійський активіст Фрідель Даусаб за підтримки британської неурядової організації Human Dignity Trust.

"Це великий день для Намібії. Кохання більше не буде злочином", – сказав він після рішення суду.

За словами правозахисників, хоча засудження за законами про "содомію" і "неприродні сексуальні злочини" були рідкісними, вони дискримінували ЛГБТК-спільноту і змушували геїв жити в страху перед арештом.

ВІДЕО ДНЯ

Намібія успадкувала закони, які криміналізували одностатеві стосунки між чоловіками, після здобуття незалежності від Південно-Африканської Республіки у 1990 році. Однак вони існували ще колоніальних часів.

Відтоді ПАР декриміналізувала одностатеві сексуальні стосунки і є єдиною країною на африканському континенті, яка дозволяє ЛГБТК-парам всиновлювати дітей, одружуватися і вступати в цивільні союзи.

Нагадаємо, Таїланд стане першою країною Південно-Східної Азії, яка легалізує одностатеві шлюби.