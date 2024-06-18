Вперше у Південно-Східній Азії: Таїланд легалізує одностатеві шлюби

Таїланд стане першою країною Південно-Східної Азії, яка легалізує одностатеві шлюби. Сенат королівства схвалив законопроєкт про шлюбну рівність.

"За" проголосували 130 сенаторів і лише 4 – "проти", повідомляє CNN.

Законопроєкт ще має схвалити король, але цей процес вважається формальністю. Він набуде чинності через 120 днів після публікації в королівському віснику.

Законопроєкт надає ЛГБТК-парам такі ж юридичні права і визнання, як і гетеросексуальним. Зокрема, йдеться про успадкування, усиновлення та прийняття рішень, пов’язаних зі здоров'ям партнера.

"Потенційний вплив цього законопроєкту величезний. Він не тільки змінить життя незліченної кількості пар, але й сприятиме створенню більш справедливого і рівноправного суспільства для всіх.

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Окрім юридичних наслідків, прийняття цього законопроєкту стане потужним сигналом прийняття та інклюзії", – зазначив сказав Паньяфон Фіфатхунарнон, засновник неурядової організації Love Foundation, яка проводить кампанію за рівність ЛГБТК+ в Таїланді.

Таїланд стане першою країною Південно-Східної Азії та третьою країною Азії, яка дозволить рівність шлюбів. Наразі одностатеві шлюби легалізовані в таких азійських країнах, як Тайвань і Непал.

Нагадаємо, Верховний суд Японії визнав заборону одностатевих шлюбів неконституційною.