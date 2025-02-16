"Зоряний букет": у NASA поділилися знімком одного з найяскравіших зореутворень у космосі

У NASA показали "зоряний букет" у туманності Тарантула – одному з найяскравіших і найбільших ділянок утворення зір у локальному Всесвіті.

Знімок зробили завдяки поєднанню рентгенівських даних обсерваторії Сандра з оптичною інформацією космічного телескопа "Хаббл" та радіоданими великого телескопа Атакама, розповіли в NASA.

В агентстві називають фото "найглибшим" зображенням зореутворення.

Туманність Тарантул розташована приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі в невеликій сусідній галактиці під назвою Велика Магелланова Хмара. Її вважають однією з найяскравіших та активних місць зореутворення в локальному Всесвіті. Тому науковці часто вивчають цю ділянку космосу, аби дізнатися більше про те, як народжуються зірки.

Однією з причин особливої уваги астрономів до туманності є те, що тип її хімічного складу подібний до того, який був в областей зореутворення у час, коли Всесвіту було лише кілька мільярдів років.

РЕКЛАМА:

Регіони зореутворення в Чумацькому Шляху не формуються з такою надзвичайною швидкістю, як у туманності Тарантул, і мають інший хімічний склад.

Це робить ділянку найближчим і найпростішим для огляду в деталях прикладом того, що відбувалося у Всесвіті на піку утворення зір.

Читайте також : Фото Телескоп "Хаббл" зазнімкував околиці туманності з надмасивними зірками

Астрономи вважають, що туманність переживає бурхливий період свого життєвого циклу.

Тарантул часто можна побачити неозброєним оком на півдні нічного неба у вигляді великої хмари молочного кольору.

Величезна туманність могла б покривати чверть неба і бути видимою також удень, якби розташовувалася на ближчій відстані до Землі, як, наприклад, туманність Оріона.

Раніше космічний апарат Blue Ghost зробив знімки поверхні південного полюса Місяця.