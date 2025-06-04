Який вигляд мав презерватив у XIX столітті? Музей у Нідерландах покаже неординарний зразок

У Нідерландах виставлять у музеї презерватив, виготовлений у 1830 році

У Державному музеї (Rijksmuseum) у Нідерландах є винятковий артефакт – презерватив XIX століття, прикрашений незвичайною еротичною гравюрою. На ній зображені черниця та троє священнослужителів.

Вважають, що його виготовили у 1830 році з овечого апендикса, пише CNN.

За словами кураторки відділу гравюр музею Джойс Зелен, у той час презервативи продавалися нелегально. Знайдений контрацептив зараз "в ідеальному стані", а тестування засвідчило, що ним не користувалися.

Презерватив прикрашений незвичайною еротичною гравюрою Albertine Dijkema/Rijksmuseum

"Цей факт, а також принт і довжина презерватива (20 сантиметрів), дозволяють припустити, що це був розкішний сувенір з борделю.

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Це робить його радше об’єктом для сміху з друзями, ніж реальним предметом для використання", – сказала Джойс Зелен.

На презервативі можна побачити гравюру, на якій зображено черницю з розсунутими ногами, та трьох священнослужителів, які підіймають ряси, оголюючи свої ереговані пеніси.

Під гравюрою можна побачити напис французькою мовою Voilà mon choix, який означає "Це мій вибір". У музеї пояснили, вона пародіює целібат та Страшний суд з грецької міфології.

Джойс Зелен розповіла, що друкар розміщував апендикс вівці чи кози на рівній поверхні, а потім за допомогою мідної пластини з офортом друкував на ньому зображення.

Хоча цей тип презервативів, ймовірно, не застосовували, але ті, що призначені для захисту, виготовляли з аналогічних матеріалів, додала кураторка відділу гравюр Державного музею у Нідерландах.

Вони забезпечували мінімальний захист від небажаної вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом, як-от сифіліс, який був серйозною проблемою для населення Європи у 19-му столітті.

Музей придбав презерватив на аукціоні пів року тому. Це перший приклад друку на презервативі, який став частиною колекції музею.

Його виставлять в залі друку музею до кінця листопада у межах виставки про проституцію і сексуальність XIX-го століття.

Раніше ми розповідали, як вибирати та користуватися презервативами.