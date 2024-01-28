Трьох левів з України доставили у парк для тварин у Франції. ФОТО

У парк для тварин поблизу міста Діжон в Бургундії (Франція) доставили трьох левів з України – самця і дві самки. Поїздка тривала близько 88 годин.

Про це повідомили в Міжнародному фонді захисту тварин (IFAW).

Самець Атлас – півторарічний лев, якого забрали від жінки, що опікувалася ним від народження. Вона пояснила, що тварина почала проявляти агресивну поведінку, ймовірно, через часті звуки бомбардувань.

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Як розповіли у парку, у клітці всього 12 м² він бігав по колу з іншою левицею. Тварина мала надмірну вагу і була пораненою.

Лев Атлас. ФОТО: IFAW

Двом самкам, яких звуть Луладжа та Королева – близько двох років. Їх обох врятували із зони бойових дій на Донеччині.

Левів тимчасово помістили до Центру порятунку диких тварин під Києвом, після чого за підтримки IFAW тварин доставили до польсько-українського кордону. Звідти їх перевезли до Франції.

Оскільки більшість подібних хижаків, які виросли у неволі, не можуть повернутися у дику природу, бо не мають навичок виживання там, рятувальні організації працюють над пошуком центрів, де тваринами опікуватимуться довічно, кажуть у IFAW.

У Бургундії у левів з України почнеться нове життя. Після адаптації вони житимуть разом у вольєрі площею 5 тисяч м².

Одна з врятованих самиць. ФОТО: Parc de l'Auxois

Парк Оксуа – це великий природний центр площею 40 гектарів, який налічує близько 500 тварин.

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Нагадаємо, азійського чорного ведмедя Ямполя, який ледве вижив під час російської окупації на Донеччині, успішно переселили в зоопарк у Шотландії.

Раніше в UAnimals розповіли, яких тварин врятували завдяки українським військовим.