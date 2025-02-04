Вважали її "відьмою": у Нігерії п'ятьох чоловіків засудили до смертної кари за вбивство жінки

Підозри жінки у "відьомстві" виникли через сон дружини одного з нападників

У Нігерії п'ятьох чоловіків засудили до смертної кари за вбивство 67-річної жінки. Нападники наважилися на злочин, бо вважали її "відьмою".

Інцидент трапився у 2023 році – тоді чоловіки напали на місцеву жительку Дахаре Абубакар, коли та працювала на своїй фермі, повідомляє BBC.

Спершу нападники вп’ятьох побили нігерійку, а потім зарізали її.

Сім'я Дахаре Абубакар звернулася до правоохоронців, які оперативно затримали нападників. Злочин вони пояснили тим, що вважали вбиту "відьмою".

У суді чоловіки розповіли, що підставою для підозри в "чаклунстві" стало сновидіння дружини одного з них. Нападники зізналися, що хворій жінці наснилося, ніби Абубакар переслідувала її, тримаючи в руках ніж.

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Відтак місцевий житель Абдулазіза Яхаї зібрав чоловіків, щоб разом убити "відьму".

Зрештою усіх учасників групи визнали винними у вбивстві жінки та призначили покарання у вигляді смертної кари. Зазвичай такі вироки в Нігерії виконують рідко, тому засуджені проводять решту свого життя в камері смертників.

Прокурор сподівається, що суворий вирок утримає інших нігерійців від розправи над тими, кого звинувачують у "чаклунстві". Він додав, що схожого рішення суд не ухвалював раніше.

"Подібні випадки вже були, але ми вперше бачимо, що до смертної кари за вбивство через протиправне звинувачення у чаклунстві засудили п'ятьох", – сказав прокурор Авва Сорокндікі.

Син потерпілої Муса Яхая зізнався, що день убивства його матері був "найгіршим" у його житті, тому він радий, що винні понесуть покарання.

Справа вбивства Дакаре Абубакар викликала дискусії по всій країні через те, що в сільських місцевостях нігерійці продовжують убивати через звинувачення в "чаклунстві". Підозри можуть зародитися через те, що місцеві вважають когось "винним" у хворобі чи смерті члена родини або чиємусь нещасті.

Схожий випадок нещодавно також трапився в Україні – на Хмельниччині чоловік та жінка катували 68-річну односельчанку, а потім намагалися вивезти її в лісосмугу. Нападники вважали, що жінка займалася "чаклунством".