На Хмельниччині місцеві катували 68-річну жінку за "чаклунство", її намагалися вивезти в ліс – поліція

У селі Чотирбоки, що на Хмельниччині, 27-річний чоловік та 35-річна жінка катували, погрожували вбивством та намагалися вивезти в лісосмугу односельчанку, яка нібито займалася чаклунством. Зловмисникам повідомили про підозру.

За даними Хмельницької обласної прокуратури та поліції Хмельницької області двоє місцевих жителів у стані алкогольного сп’яніння увірвалися до помешкання 68-річної односельчанки і почали знущатися з неї.

Зловмисники під вигаданими звинуваченнями в чаклунстві били кулаками та ногами її по голові, душили, погрожували вбивством та завдали кілька ножових поранень постраждалій, яка благала їх припинити.

"Ігноруючи благання останньої припинити знущання, чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, від чого вона втратила свідомість.

Зловмисники виволокли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля, з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування", – розповіли в прокуратурі.

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Однак їм не вдалося здійснити задумане, адже на місце прибули поліціянти – старенька встигла звернутися по допомогу, поки зловмисники виламували двері до її будинку.

Правоохоронці затримали нападників на місці, згодом їм повідомили про підозру у вчиненні чотирьох кримінальних правопорушень:

катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України);

погрози вбивством (ч. 2 ст. 129 КК України);

незаконному позбавленні волі або викраденні людини (ч. 2 ст. 146 КК України);

порушенні недоторканості житла (ч. 1 ст. 162 КК України).

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Як зазначають правоохоронці, зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд на період розслідування взяв чоловіка під варту. Очікується, що найближчим часом його спільниці також оберуть запобіжний захід.

Раніше ми розповідали про 42-річного киянина, який систематично погрожував фізичною розправою, принижував та кидався з кулаками на вітчима. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні домашнього насилля.