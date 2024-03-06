Жертви чуми: у Німеччині знайшли, ймовірно, найбільше масове поховання у Європі

У Німеччині знайшли масове поховання, яке налічує близько тисячі скелетів. За словами археологів, воно може бути найбільшим із розкопаних у Європі.

Останки виявили у Нюрнберзі під час археологічного дослідження перед початком будівництва житлових будинків, повідомляє CNN.

Археологи розкопали вісім "чумних ям", кожна з яких містила кілька сотень тіл. На їхню думку, загалом у них можуть бути похованими до 2 тисяч скелетів – з урахуванням уже знайдених.

Через високу щільність поховань археологам довелося працювати на імпровізованих мостах.

In Terra Veritas

"Ці люди не були поховані на звичайному кладовищі, хоча в Нюрнберзі є спеціальні чумні кладовища. Це означає, що була велика кількість померлих, яких потрібно було поховати за короткий проміжок часу без дотримання християнських звичаїв поховання", – зазначила Мелані Лангбейн з департаменту охорони спадщини Нюрнберга.

Тому вона вважає, що саме чума є найімовірнішим поясненням цих масових поховань.

За словами Лангбейн, Нюрнберг страждав від спалахів чуми приблизно кожні 10 років, починаючи з XIV століття.

За допомогою радіовуглецевого аналізу вдалося визначити, що одне масове поховання датується кінцем 1400-х – початком 1600-х років. Також археологи знайшли уламки кераміки й монети, які вказують на пізніший період в межах вказаного часового проміжку.

Крім того, дослідники виявили записку 1634 року, в якій детально описується спалах чуми, що забрала понад 15 тисяч життів у 1632-1633 роках. У ній йдеться про те, що майже 2 тисячі людей поховали біля церкви Святого Себастьяна, яка була на місці нинішніх розкопок.

Дослідники зробили висновок, що старіші останки, ймовірно, датуються епідемією 1632-1633 років. Вона була гіршою за попередні через Тридцятилітню війну, під час якої місто було оточене військами.

In Terra Veritas

"Особисто я очікую, що кількість останків сягне близько 2 тисяч або навіть більше, що зробить це масове поховання найбільшим у Європі", – сказав Джуліан Декер, компанія якого проводить розкопки.

Дослідники кажуть, що аналіз останків допоможе їм всебічно вивчити тогочасне населення Нюрнберга.

"За допомогою статистичних методів ми можемо дослідити розмір і демографічні показники міста за допомогою тих же інструментів, що і сучасна група для перепису населення – враховуючи відсоткове співвідношення дітей і дорослих, жінок і чоловіків, а також загальний стан здоров'я. Технічно ми навіть можемо з'ясувати, який тоді був відсоток шульг", – розповів Декер.

Також дослідники планують створити виставку, присвячену останкам. Однак організувати її вдасться не раніше за осінь 2025 року.

Нагадаємо, в Італії виявили некрополь мідного віку з 22-ма гробницями.