Мурахи-"мігранти" заполонили південь Німеччини: чим вони небезпечні

Цей вид комах поширений у країнах Середземномор'я

Вид мурах-"чужинців" масово поширюється півднем Німеччини. Поблизу людських поселень комахи спричиняють перебої в електропостачанні, пошкоджують сади та "підкопують" дитячі майданчики.

Мурахи виду Tapinoma Magnum, які заполонили південь Німеччини, – інвазивні для тамтешньої екосистеми, тобто можуть шкодити місцевій флорі та фауні, інформує The Bild.

Вони походять з країн Середземноморського басейну. Спершу комахи "вторглися" у Швейцарію, звідки мігрували на територію південно-західної федеративної землі Баден-Вюртемберг (Німеччина).

У Шварцвальді мурахи пошкодили лінії електропостачання та інтернету. А в муніципалітеті на Рейні величезні колонії комах заселили територію під дитячим майданчиком, що спричинило розмивання ґрунту. Через це місце для ігор довелося закрити для відвідування.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Африканські мурахи можуть виділяти антибіотики для лікування інфікованих ран – дослідження

У Кельні виявили кілька суперколоній комах, чисельність кожної з якої досягає мільйона особин.

За словами біолога Бернхарда Зайферта з Зенкерберзького музею історії природи в Герліці, ці комахи не переносять хвороби. Натомість можуть викликати короткочасні алергічні реакції та психологічний стрес.

Протягом попередніх років представників виду Tapinoma Magnum виявляли і в сусідніх регіонах Німеччини, як-от у Рейнланд-Пфальці та Гессені, а також на сході Франції.

Місцеві чиновники стурбовані загрозою, яку несуть мурахи. Наприклад, Міністерство довкілля міста Штутгарт підтримує контакти з іноземними науковцями, аби отримати інформацію про наслідки та ефективність методів контролю за популяціями комах виду Tapinoma Magnum.

Мунціипалітети Швейцарії також повідомляли про виникнення проблем, спричинених нашестям комах.

"Наявні відомості демонструють, що боротися з такими великими колоніями, як ті, що розташовані в Кельні, надзвичайно важко або навіть неможливо", – зазначають там.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року у Франції довелося закрити сім шкіл через нашестя клопів.