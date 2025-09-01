У Німеччині загинула 16-річна українка: її штовхнули під вантажний потяг

У німецькому місті Фрідланд вбили 16-річну українку. Дівчину штовхнули під вантажний потяг на залізничному вокзалі.

Про це повідомляють видання Stern та мовник Norddeutscher Rundfunk (NDR, Північнонімецьке радіо).

За даними поліції, трагедія трапилася 11 серпня близько 16:00 за місцевим часом. 31-річний громадянин Іраку штовхнув 16-річну Ліану під вантажний потяг, що проїжджав повз. Поїзд рухався зі швидкістю близько 100 кілометрів за годину.

Незадовго до цього поліція отримала виклик щодо хуліганства на вокзалі. Прибувши на місце, патруль натрапив на чоловіка, який привів до тіла дівчини на пероні. Той пояснив, що просто знайшов її, і оскільки інших підозр не виникло, правоохоронці не стали його затримувати.

Проведені дослідження ДНК виявили сліди чоловіка на правому плечі вбитої дівчинки. Це дозволило зробити висновок, що її сильно схопили. Після цього чоловіка затримали, взяли під варту та повідомили підозру у ненавмисному вбивстві.

Пізніше у його крові виявили 1,35 проміле алкоголю. Його доправили до спеціалізованої психіатричної клініки. Згідно з повідомленням Північнонімецького радіо (NDR), в минулому у нього діагностували параноїдну шизофренію.

За інформацією прокуратури, про попередні зв'язки між підозрюваним і його жертвою нічого не відомо. 31-річний чоловік наразі мовчить і не коментує висунуті проти нього звинувачення. Натомість слідчі з’ясовують, чи може він нести кримінальну відповідальність.

Як пише Bild, в момент події 16-річна дівчина розмовляла по телефону з дідусем, який чув її крики. Зважаючи на це, батьки загиблої відразу висловлювали сумніви щодо версії поліції про нещасний випадок. Ця трагедія шокувала місцеву громаду.

Відомо, що 16-річна дівчина разом зі своїми двома молодшими братами та батьками у 2022 році виїхала з Маріуполя та знайшла притулок у Німеччині. Ліана навчалася на асистента стоматолога.

Місцева спільнота організувала збір коштів на похорон загиблої. Наразі вдалося зібрати понад 24 тисячі євро.

У ході розслідування також встановили, що громадянин Іраку кілька років мешкав у Німеччині попри відмову в наданні притулку та рішення про депортацію. Він залишався в країні.